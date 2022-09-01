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    新一代巡防艦原型艦難產 海軍改研製反潛防空兩輕型巡防艦

    國防部規劃籌建兩艘噸位較小的「輕型巡防艦」，以滿足台海偵巡與戰備需求；圖為中科院曾發表的一四○○噸級輕型巡防艦概念影片。（資料照）

    國防部規劃籌建兩艘噸位較小的「輕型巡防艦」，以滿足台海偵巡與戰備需求；圖為中科院曾發表的一四○○噸級輕型巡防艦概念影片。（資料照）

    2022/09/01 05:30

    〔記者涂鉅旻、吳書緯／台北報導〕中國解放軍上月起頻派軍機、軍艦於台灣周遭活動，考量排水量約四五○○噸的「新一代飛彈巡防艦」原型艦難產、既有水面艦亟須汰換的情況下，國防部已訂定造艦折衷方案，將原本採購一艘巡防艦的二四五億餘元預算，明年至二○二六年改為建造兩艘噸位較小的「輕型巡防艦」，滿足台海偵巡與戰備需求。立委透露，新艦分為反潛、防空兩種構型，並優先汰換服役多年的濟陽級巡防艦。

    優先汰換濟陽級巡防艦

    我國廿六艘水面一級作戰艦的船齡偏大，除了成功級田單艦的十八年船齡之外，其餘船齡皆超過廿四年，四艘基隆級驅逐艦的船齡都超過四十年，主責反潛任務的濟陽級蘭陽艦，船齡更高達五十一年。

    為汰換水面作戰艦，海軍原計畫自二○一九年至二○二六年編列二四五億餘元，執行代號「震海計畫」的新一代飛彈巡防艦原型艦研製案，原規劃這艘排水量約四五○○噸水面艦，可搭載相位陣列雷達、垂直發射系統，強化海軍偵蒐與防空能力。不過，由於中科院與海軍對艦艇規格見解分歧，且攸關新型戰鬥系統研製的「迅聯計畫」進度落後，致使無法簽署委製協議書。

    根據國防部昨送至立法院的明年度公開預算書內容揭示，海軍已找到解決「震海計畫」延宕、及時補上戰力間隙的折衷方案，既有預算將改採購兩艘「新一代輕型巡防艦」，明年將執行四十七億餘元，後年至二○二六年執行一九四億餘元。海軍說明，此案有助於台海偵巡、外島運補護航、維護海上交通線，以及護漁、支援戰演訓等任務。

    軍方未於預算書明言新一代輕型巡防艦的確切規格與構型，不過，中科院曾於二○一八年發表概念影片，指此艦排水量約一四○○噸，搭載雄二反艦飛彈、海劍二防空飛彈等軍備。唯據了解，為滿足台海偵巡需求，這型二級艦的排水量約為二○○○至二五○○噸。

    民進黨立委蔡適應昨表示，「新一代輕型巡防艦」為正確發展，因為海軍缺乏二級艦之外，廿六艘三○○○噸級以上水面一級艦中，有四艘艦齡大於五十年，已是嚴重警訊。他透露，該艦預計明年開工，總數量不少於八艘，將分為裝設垂直發射系統的「防空型」、配備拖曳式聲納的「反潛型」兩種，並優先汰換服役多年的濟陽級巡防艦。

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