台海緊張加劇 美日韓國安官員三邊會談

美國國家安全顧問蘇利文將在夏威夷會見日本國家安全保障局局長秋葉剛男和南韓國家安保室室長金聖翰。（歐新社檔案照）

2022/09/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕台海兩岸緊張情勢加劇之際，白宮八月卅日表示，美國國家安全顧問蘇利文卅一日至九月一日將在夏威夷會見日本國家安全保障局局長秋葉剛男和南韓國家安保室室長金聖翰，美國、日本和南韓的首席安全官員將在位於檀香山的美軍印太司令部會談。

聚集夏威夷 討論印太聯盟關係

美國國家安全會議發言人華森在聲明中說，蘇利文將造訪印太司令部，「討論我們防衛自由開放印太地區的聯盟關係」。日本時事通信社報導，美日韓三方料將討論台海情勢，以及北韓的核武與飛彈發展動態。三方卅一日也將同時舉行雙邊會談。

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美國國務院發言人普萊斯八月廿二日表示，由於中國試圖破壞區域穩定，美國最近與日本、南韓討論台海情勢；美日韓三邊合作核心，是三國在自由開放的印太地區有共同的持久利益，而三國希望看到台海維持現狀和穩定，「這是我們定期與日本、南韓討論的議題」。

美國海軍第七艦隊兩艘巡洋艦八月廿八日通過台海，為美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後首見。第七艦隊發表聲明表示，兩艦行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，展現美方對印太自由開放的承諾，美方也將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比八月廿九日強調，中國頻頻在台灣周圍舉行軍演，企圖建立台海「新常態」，但美國不會接受。白宮發言人尚皮耶同日也表示，未來數天至數月內，美國將持續在該地區展現存在並舉行演習，以因應中國破壞和平穩定的挑釁行為。

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