為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《彰化》芬園鄉長林世明登記參選 陳吉仲力挺

    民進黨芬園鄉長林世明（前排左一）昨天由農委會主委陳吉仲（後排左二）、縣長參選人黃秀芳（前排左二）等人陪同登記參選。 （記者湯世名攝）

    民進黨芬園鄉長林世明（前排左一）昨天由農委會主委陳吉仲（後排左二）、縣長參選人黃秀芳（前排左二）等人陪同登記參選。 （記者湯世名攝）

    2022/09/01 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕年底鄉鎮市長選戰腳步逼近，民進黨彰化縣芬園鄉長林世明昨天由農委會主委陳吉仲、民進黨縣長參選人黃秀芳及黨籍立委林淑芬陪同，登記參選連任，眾人高呼「彰化要順風、縣長選秀芳（台語），鄉長選世明，芬園一定行」，場面熱烈。

    黃秀芳、立委林淑芬也陪同助陣

    林世明指出，原本髒亂的舊「衛生所」改造成遊客中心及展覽會館；一九三五年日本時代「舊公所」正進行整修，將來必將成為芬園最重要的地標。此外，自來水接管率的推動，為芬園將來的發展做準備；停車場改建讓市區停車問題獲得解決；社區道路及產業道路有立委黃秀芳的幫忙爭取經費，投入近一億二千萬元整修，讓民眾有一條行的安全道路。在社區關懷據點及供餐推動上，近四年比以往增加一倍以上的社區。

    陳吉仲允全力支持林未來四年建設

    農委會主委陳吉仲也力挺說，林世明不遺餘力、戰戰兢兢努力推動鄉政，希望獲得鄉民再次肯定，讓芬園未來會更好。林連任後未來四年，包括農水路、鄉親所需要的活動、農業建設，農委會都會百分之百支持。

    而以無黨籍身分參選鄉長的洪千芸，九月一日上午將由其父、前鄉長洪慶章與芬園農會總幹事的哥哥黃翊愷、丈夫曹俊輝等人陪同登記。洪千芸強調，她當選鄉長後，會積極恢復福利政策，除了喪葬補助恢復一萬三千元、老人會出遊紅包六百元之外，過年敬老金也會加碼至三千六百元。她並承諾任內完成興建第二座納骨塔，讓先人得以落葉歸根。

    無黨籍前鄉長女兒洪千芸今登記

    政壇人士認為，林世明有四年執政資源，加上立委黃秀芳、林淑芬力挺，聲勢浩大，不過主要對手洪千芸來者不善，她是前鄉長洪慶章的女兒，哥哥黃翊愷又是農會總幹事，地方勢力強大，以無黨籍身分參選具有優勢。另一名茄荖地方人士蔡鎮吉，日前已登記參選鄉長，其常在網路PO文，後勢如何尚待觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播