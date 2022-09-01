《彰化》王惠美誇擺脫最低薪 黃秀芳批連三年最末名

2022/09/01 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美昨天登記參選時強調，彰化縣在她任內擺脫最低薪的名號，將把彰化打造為安心成家的宜居城市；民進黨縣長參選人黃秀芳則抨擊，連續三年倒數第一，今年只進步一名，這就是王惠美所說的「美好彰化」？

王惠美昨天在十三個醫事團體與青農陪同下，完成參選登記。陪同的兩位前縣長阮剛猛、卓伯源高喊「國民黨在彰化一定連任」，因為以往國民黨籍縣長都順利連任，今年也要繼續保持這項傳統。

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兩同黨籍前縣長陪王惠美登記

王惠美表示，上任以來，先是遇到縣府財政問題，接著就是疫情關卡，如今財政有起步，疫情也穩定下來。她把過去歷屆三任縣長沒有完成的事情，包括伸港白色海豚屋、社頭清水之森、芳苑海空步道都在她手上完成，鐵路高架化也於今年初通過可行性評估，進入實質規劃。

王：打造安心成家的宜居城市

王惠美強調，面對人口老化，她成立「青年發展處」，也是六都之外第一個成立的縣市，全縣也有五大青創園地，越來越多的青農返鄉就業，彰化縣已擺脫最低薪的名號。

黃秀芳提三方針助提高薪資

對手民進黨縣長參選人黃秀芳批評指出，彰化縣低薪問題，在王惠美主政前三年都是最後一名，今年才進步一名，變成倒數第二名，這不是彰化人要的「美好彰化」。她提出「人才升級與培訓」、「廠商進駐與升級」、「創新園區速開發」三個方針，透過強化勞資需求媒合、開發現有與創新園區，為產業帶來升級調整、人才技術精進，達到實質拉高勞工薪資目標。

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