《南投》永興棄土場含毒廢 許陣營告蔡培慧

2022/09/01 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選戰，昨日藍綠雙方陣營針對南投市永興棄土場一案再度交鋒！國民黨縣長參選人許淑華委由競選總部總幹事曾明瑞及律師，前往南投地檢署按鈴控告民進黨縣長參選人蔡培慧涉及造謠、誹謗、意圖使人不當選等罪嫌。蔡培慧則強調，永興棄土場案還在訴訟中，絕非許陣營所言是舊聞，相信司法一定會做出公平、公正、公開的判決，還給她一個公道。

許稱環署已證明棄土場無毒

許陣營發布新聞稿表示，蔡培慧曾多次指控許淑華擔任南投市長期間，委外的永興棄土場有掩埋含重金屬有害廢棄物，實際上，環保署已證明廢棄土場無毒，但蔡於上周玉蔻節目、接受鄭弘儀訪問時，又指她當市長期間，將廢土場讓得標廠商傾倒有害廢土，且在她於二十九日完成參選縣長登記後，依舊透過媒體造謠棄土場有毒。

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許淑華說，過去立委選舉時，民進黨前立委湯火聖也曾以此案質疑她與公所同仁涉有圖利之嫌，但檢方偵辦、起訴到法院判刑過程，她與南投市公所同仁都沒有被檢調機關調查或起訴。

蔡駁本案還在訴訟中盼查明

蔡培慧指出，永興棄土場案還在訴訟中，得標蔡姓廠商是許淑華爸爸許天送的手下，許的弟弟也曾擔任廠商的保全人員，令人質疑其弟護航，希望藉由司法審理、調查，讓真相能愈辯愈明，縣民更了解該案來龍去脈。

蔡培慧表示，過去許淑華面對她或民進黨人士提問時，往往冷處理，最近還會對她反向攻擊，不禁要問許莫非是選情低迷緊張了，有危機的不是她、而是許淑華。

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