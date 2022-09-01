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    《南投》登記參選 蔡培慧：要改變藍一黨獨大

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前排中穿紅背心者），率黨籍公職參選人在南投市拜票。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前排中穿紅背心者），率黨籍公職參選人在南投市拜票。（記者謝介裕攝）

    2022/09/01 05:30

    公開給南投縣民一封信 闡述對偏鄉資源匱乏的憂心 強調南投要進步、升級

    〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨完成參選登記後，公開自己寫給南投縣民的一封信，娓娓道出童年與阿公、阿嬤同住魚池鄉頭社地區，感受到的偏鄉資源匱乏，且三十年過後毫無改變的憂心，因此九二一震災後，毅然返鄉投入重建，對南投、對土地、對人的情感是她從政以來不變的初心與信念，強調南投要進步、升級，便要從改變藍軍一黨獨大的政治生態做起。

    持續「百里前行」南投市場掃街

    蔡培慧昨一早持續「百里前行」行程到南投市場掃街，不少民眾為她加油、打氣說，「這次一定要翻過來啦！」，眾人步行至配天宮參拜，盼在神明庇佑下國泰民安，且參選順利、心想事成。

    公布競選團隊成員、十大政見

    隨後，蔡培慧在媽媽與立委羅美玲、民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒及十三鄉鎮市後援會幹部陪同下，在縣選委會前召開記者會，現場宣布由副總統賴清德擔任榮譽主委、竹山社寮文教基金會董事長林吉郎擔任主委，立委羅美玲、林靜儀與前立委林耘生擔任副主委，以及後援會總召集人前草屯鎮長洪國浩等競總重要幹部，展現民進黨團結求勝的企圖心。

    蔡培慧說，她花了兩年時間，與各領域專家討論在地方拜訪時聽到的縣民心聲，初步規劃十大政見，包括產業、經濟、交通、醫療、觀光、育兒、運動休閒、兒童遊戲、社會住宅及垃圾處理等，誠如她給縣民的一封信內容，相信只要上述政見能落實，便可全面啟動南投各面向升級。

    蔡母陪登記「把女兒捐給南投」

    蔡培慧的媽媽陳素蘭也說，女兒從小就懂事孝順，雖然希望她單純教書就好，但蔡培慧一心想為家鄉做事，也知道女兒有能力做到，特地陪同登記，就是要表達家人全力支持，並開心地說：「我把女兒捐給南投了，『慧』做事掛保證！」

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（坐者右）昨在其母（左）及競選團隊陪同下，完成縣長參選登記。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（坐者右）昨在其母（左）及競選團隊陪同下，完成縣長參選登記。（記者謝介裕攝）

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