張善政研究計畫涉抄襲// 農委會：展開初審調查

國民黨桃園市長參選人張善政被爆申請農委會研究案疑似多處抄襲，發包該計畫的農委會科技處處長王仕賢表示，調查小組將初審調查。（資料照）

2022/09/01 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆料過去任職宏碁副總期間，申請農委會研究案，並擔任該案計畫主持人，但遭週刊踢爆疑似多處抄襲，農委會將成立調查小組。主責的農委會科技處處長王仕賢表示，調查小組展開初審調查，之後會再由相關領域專家展開複審，若有需要，於初審就會請宏碁與張善政說明。

若初審有疑義 再由專家學者複審

對於爆出抄襲該項計畫案，王仕賢表示，科技處之前就有擬訂相關的標準作業程序，依照計畫審查程序，會對於外界質疑進行初審調查。目前業務單位已在盤點資訊，待資料盤點好將成立小組調查並展開初審，若初審有疑義會請當事人說明。若初審通過進入複審，將由相關領域的專家學者來檢視是否有抄襲情況。

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王仕賢指出，這是一個智庫類的計畫，智庫計畫確實要蒐集許多原文資料，但資料來源都必須標示清楚，也因為是智庫類的計畫，因此會就計畫屬性請專家判斷是否可全部引用文獻資料，釐清疑點。

蒐集的資料 來源都必須標示清楚

王仕賢也說，曾有執行中的案子被評審委員發現抄襲情況，當時該案立刻停止執行並追回款項，這是第一次農委會已結案的計畫案發生疑似抄襲情況，目前仍會依照程序進行調查。

外界質疑，該案由農委會資訊中心負責，為何當時資訊中心主任林貞為標案評審委員之一？外部評審委員為何未超過「政府採購法」規定的三分之一？農委會科技處表示，一級主管擔任標案評審委員是法律所允許，另該法所謂的外部評審委員是指學者、專家、其他部會公務人員。

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