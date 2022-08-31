為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲上任8年 正副首長112人離職

    2022/08/31 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台北市議會進行總質詢，市議員林世宗播放過去柯文哲選舉時的承諾影片，包含曾允諾未來不會加入政黨、一級主管會退出政黨活動，並實現開放政府、全民參與的理念，痛批現在的柯文哲打臉過去的柯文哲，更質疑柯不照顧下屬，八年任內竟有一一二個正副首長離去，數字高得離譜；柯文哲則直呼，不可能政務官不換，沒有比前任多。

    柯︰不可能政務官不換

    林世宗先在議場放出二○一四年柯選舉時的影片，包含「感謝民主進步黨的禮讓使在野大聯盟可以實現」、「任內不會加入任何政黨，我的一級主管也會退出政黨活動」、「向市民承諾六大願景、卅項柯Ｐ新政、透明廉政公約、開放政府全民參與的理念都將帶進台北市政府實現」等。

    林世宗也詢問柯，如今的柯文哲和八年前有何不同？但柯僅答，頭髮比較白而已；林世宗批評，柯文哲說的和做的不一樣，現在的柯文哲打臉之前的柯文哲，立場、說法一變再變，政治立場就像變色龍一樣。

    林世宗調閱市府人事室統計，柯文哲任內八年，離職加調職的正副首長大約有一一二位，被說是柯文哲的免洗筷，但柯文哲反駁，指不可能政務官不換，沒有比前任多。

    林世宗說，離職首長們組「離職首長俱樂部」，他認為柯文哲應該要照顧底下的人，且如今任期剩四個月，要思考下一步，最期待就是當初柯市長說的公開透明，但到後來都變了，承諾很多事情都跳票，不該如此。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播