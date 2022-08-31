柯文哲上任8年 正副首長112人離職

2022/08/31 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台北市議會進行總質詢，市議員林世宗播放過去柯文哲選舉時的承諾影片，包含曾允諾未來不會加入政黨、一級主管會退出政黨活動，並實現開放政府、全民參與的理念，痛批現在的柯文哲打臉過去的柯文哲，更質疑柯不照顧下屬，八年任內竟有一一二個正副首長離去，數字高得離譜；柯文哲則直呼，不可能政務官不換，沒有比前任多。

柯︰不可能政務官不換

林世宗先在議場放出二○一四年柯選舉時的影片，包含「感謝民主進步黨的禮讓使在野大聯盟可以實現」、「任內不會加入任何政黨，我的一級主管也會退出政黨活動」、「向市民承諾六大願景、卅項柯Ｐ新政、透明廉政公約、開放政府全民參與的理念都將帶進台北市政府實現」等。

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林世宗也詢問柯，如今的柯文哲和八年前有何不同？但柯僅答，頭髮比較白而已；林世宗批評，柯文哲說的和做的不一樣，現在的柯文哲打臉之前的柯文哲，立場、說法一變再變，政治立場就像變色龍一樣。

林世宗調閱市府人事室統計，柯文哲任內八年，離職加調職的正副首長大約有一一二位，被說是柯文哲的免洗筷，但柯文哲反駁，指不可能政務官不換，沒有比前任多。

林世宗說，離職首長們組「離職首長俱樂部」，他認為柯文哲應該要照顧底下的人，且如今任期剩四個月，要思考下一步，最期待就是當初柯市長說的公開透明，但到後來都變了，承諾很多事情都跳票，不該如此。

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