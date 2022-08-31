為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不接受北京打造新常態 白宮：美艦會持續行經台海

    白宮發言人尚皮耶29日表示，美國將持續在台海周圍演習，以因應中國破壞和平穩定的挑釁行為。（法新社檔案照）

    白宮發言人尚皮耶29日表示，美國將持續在台海周圍演習，以因應中國破壞和平穩定的挑釁行為。（法新社檔案照）

    2022/08/31 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕白宮國安會戰略溝通協調官柯比廿九日指出，中國頻頻在台灣周圍軍演，是為了建立台海新常態，「美國不會接受」。白宮發言人尚皮耶同日也表示，未來數天至數月內，美國將持續在該地區展現存在、姿態及演習，以因應中國破壞和平穩定的挑釁行為，盼能穩定西太平洋地區情勢。

    美國眾議院議長裴洛西訪台，中國派出無人機侵擾金門、解放軍機艦多次跨越海峽中線。根據「自由亞洲電台」（RFA）報導，柯比廿九日指出，中國藉以試圖在台海打造新常態，但台海現狀並未因此有所改變。他表示，美國不會接受北京為了設立新常態的相關行為，並承諾會遵循法律協助台灣提升國防能力，美國也會持續遵守國際法，透過護航行動維護美國的國家利益。

    美國海軍巡洋艦「安提坦號」和「昌塞勒斯維號」廿八日通過台灣海峽。這是自裴洛西八月初訪台後、兩岸情勢升溫以來，首度有美艦通過台海。

    美在台海行動 以區域利益為優先

    根據「美國之音」報導，尚皮耶廿九日在例行記者會對此說明，這是符合國際法的例行性行為，展現美國堅守印太地區自由開放的承諾。他補充，未來數天、數週、乃至於幾個月內，美國將會持續在該地區演習，以應對中國挑釁及破壞和平穩定，盼能穩定西太平洋地區情勢。他表示，美方在台海周邊行動是以台灣和區域利益為優先，無關美中關係。

    中國外交部發言人趙立堅卅日對於美方宣稱不接受新常態，未來將實施演習來推動西太平洋地區的局勢回穩時，反批美國和台灣分裂勢力試圖改變台海現狀，「台獨勢力挾洋自重，倚美謀獨，是當前台海局勢緊張的根源」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播