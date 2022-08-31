不接受北京打造新常態 白宮：美艦會持續行經台海

白宮發言人尚皮耶29日表示，美國將持續在台海周圍演習，以因應中國破壞和平穩定的挑釁行為。（法新社檔案照）

2022/08/31 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕白宮國安會戰略溝通協調官柯比廿九日指出，中國頻頻在台灣周圍軍演，是為了建立台海新常態，「美國不會接受」。白宮發言人尚皮耶同日也表示，未來數天至數月內，美國將持續在該地區展現存在、姿態及演習，以因應中國破壞和平穩定的挑釁行為，盼能穩定西太平洋地區情勢。

美國眾議院議長裴洛西訪台，中國派出無人機侵擾金門、解放軍機艦多次跨越海峽中線。根據「自由亞洲電台」（RFA）報導，柯比廿九日指出，中國藉以試圖在台海打造新常態，但台海現狀並未因此有所改變。他表示，美國不會接受北京為了設立新常態的相關行為，並承諾會遵循法律協助台灣提升國防能力，美國也會持續遵守國際法，透過護航行動維護美國的國家利益。

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美國海軍巡洋艦「安提坦號」和「昌塞勒斯維號」廿八日通過台灣海峽。這是自裴洛西八月初訪台後、兩岸情勢升溫以來，首度有美艦通過台海。

美在台海行動 以區域利益為優先

根據「美國之音」報導，尚皮耶廿九日在例行記者會對此說明，這是符合國際法的例行性行為，展現美國堅守印太地區自由開放的承諾。他補充，未來數天、數週、乃至於幾個月內，美國將會持續在該地區演習，以應對中國挑釁及破壞和平穩定，盼能穩定西太平洋地區情勢。他表示，美方在台海周邊行動是以台灣和區域利益為優先，無關美中關係。

中國外交部發言人趙立堅卅日對於美方宣稱不接受新常態，未來將實施演習來推動西太平洋地區的局勢回穩時，反批美國和台灣分裂勢力試圖改變台海現狀，「台獨勢力挾洋自重，倚美謀獨，是當前台海局勢緊張的根源」。

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