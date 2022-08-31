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    中共無人機侵門踏戶》 總統下令國軍 適時、強力反制

    蔡英文總統昨前往澎湖，視導空軍天駒部隊與飛官合影。（記者涂鉅旻攝）

    蔡英文總統昨前往澎湖，視導空軍天駒部隊與飛官合影。（記者涂鉅旻攝）

    2022/08/31 05:30

    〔記者涂鉅旻、吳書緯、吳正庭／澎湖、金門連線報導〕中共解放軍近期頻派無人機襲擾我外離島空域，對我外離島防務構成壓力。蔡英文總統昨赴澎湖視導駐軍時表示，敵軍越是挑釁，我方越要冷靜，不會挑起爭端並自我克制，不會讓對岸有不當藉口來製造衝突，但不表示我方不會反制，「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施」。

    又四架次侵擾 金防部首次實彈驅離

    未料昨又有四批四架次中國無人機襲擾金門離島，金防部昨晚表示，金防部所轄大膽、二膽、獅嶼地區，昨下午四點廿三分起發現三批、三架次民用無人機，經守軍射擊信號彈示警後，往廈門方向飛離。而有一架次無人機昨傍晚五點五十九分，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因持續盤旋，遂進行「防衛射擊」驅離，無人機於六點往廈門方向飛離。據了解，所謂的「防衛射擊」即是實彈告警射擊。

    蔡英文昨在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、副參謀總長執行官鄭榮豐上將、海軍司令梅家樹上將等陪同下，前往澎湖視導空軍天駒部隊、第七雷達中隊、陸軍澎防部防空連，以及海軍一四六艦隊。總統於視導海軍一四六艦隊時發表談話提及，台海周邊情勢緊張，威脅日益增強，國軍各級部隊在這段期間都加強戒備。她對於國軍官兵的表現給予最高的肯定與敬意，「你們都是我們台灣人民的驕傲」。

    蔡英文表示，近來中國在軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶衝突」手法，結合「認知作戰」手段，持續對台灣進行文攻武嚇。不過，敵軍越是挑釁，我方越要冷靜，不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突。

    中共機艦持續擾台，國防部表示，截至昨傍晚五點止，共偵獲廿四架次共機、十一艘次共艦於台灣周遭海空域活動，其中有八架次軍機逾越中線或進入我西南空域。

    中共無人攻擊機 出沒花蓮外海 日機監控

    日本防衛省昨晚指出，中國一架「TB-001」無人偵查／攻擊機於昨下午通過日本沖繩本島與宮古島之間空域，進入太平洋，在台灣花蓮以東外圍空域來回飛行，再依相似路線飛返東海。航空自衛隊南西航空方面隊緊急派戰機起飛監控。

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