田中後援會成立 黃秀芳：爭取台灣燈會

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排右三）出席「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會，後援會代表送上「包子」、「粽子」給黃秀芳，象徵「包中」（黃秀芳團隊提供）

2022/08/31 05:30

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳昨日出席「挺秀芳田中鎮後援會」成立大會，黃秀芳感嘆，三年多前王惠美上任縣長第一件事就是取消「台灣燈會」主辦權，此舉已影響彰化的觀光和發展，也讓彰化人失去光榮感。她強調，上任後，會竭盡努力為彰化人再次爭取「台灣燈會」主辦權。

批王惠美上任放棄主辦燈會

台灣燈會從一九九○年起，輪流在台灣各縣市主辦，每年都能吸引話題、創造當地觀光經濟，二○二○年輪到彰化縣主辦，未料縣長王惠美以「剩不到一年時間可籌劃，以及需要考量財源和人力」等理由放棄主辦，當時彰化燈會選定的地點就是在高鐵彰化站區周邊，即田中鎮潛力開發地區，但突然少了金雞母吸睛與加持，至今高鐵站區發展一蹶不振。

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黃秀芳允再爭取行銷田中

對於重新主辦台灣燈會，不少田中鎮民均熱烈支持。黃秀芳表示，放棄「台灣燈會」代表放棄商機和行銷機會，也放棄地方發展的轉折點，這對田中是一件很遺憾的事情，她上任後，一定會為彰化人再次爭取「台灣燈會」主辦權，希望能帶來繁榮彰化、行銷田中的契機。

黃秀芳競總總幹事邱建富指出，二○一九年屏東縣成功舉辦「台灣燈會」後，每位屏東縣民都能光榮的喊出一句「我屏東我驕傲」，時任縣長魏明谷也為彰化縣爭取到二○二○年「台灣燈會」主辦權，並規劃好在田中高鐵站區舉辦，但王惠美縣長一上任就放棄這麼好的商機，至今實在不解。

關心家扶兒 贈送防疫酒精

此外，縣議員賴清美年年在端午送愛心粽子、中秋節送月餅，今年送出「酥福爺烘焙坊」蛋黃酥一百盒，縣長參選人黃秀芳加碼酒精隨身瓶一百組。黃秀芳表示，這兩年疫情期間，都會叮嚀自己的小孩要做好防疫，昨天是開學日，她送上防疫酒精隨身瓶，希望家扶兒能做好防疫保護自己。

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