為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美參議員布蕾波恩：有總統軍隊憲法 台灣是獨立國家

    美國聯邦參議員布蕾波恩（右）日前訪台。（資料照，外交部提供）

    美國聯邦參議員布蕾波恩（右）日前訪台。（資料照，外交部提供）

    2022/08/31 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕上週來台訪問的美國聯邦參議員布蕾波恩廿九日接受福斯財經新聞網訪問時表示，此行目的在於致力保護太平洋島嶼國家，包括台灣在內，不讓中國共產黨侵略；台灣有自己的總統、軍隊及憲法，是個獨立國家，與美國共享民主自由目標；就在台灣尋求和美國等西方國家建立更多關係連結之際，美國需要台灣這樣有力的盟友。

    保護台灣等國 不讓中國侵略

    共和黨籍的布蕾波恩返美後受訪，被問到她稱台灣為一個「獨立國家」，是否在做某種表態？布蕾波恩表示，「我們所做的，在致力保護太平洋島嶼國家，包括台灣在內，不讓中國共產黨侵略」；中國有意在本世紀中期於全球佔據支配地位，一直挑釁好鬥，讓美國擔憂。

    布蕾波恩說，「當我們看著台灣，我們必須瞭解到，這是一個已經宣示獨立的國家，有建國者、憲法、總統、內閣及軍隊，他們珍惜自己的獨立」；台灣與美國共享民主、自由及外交目標，「他們尋求與美國及西方國家建立更多國家連結，而這是件好事」；美國需要台灣做為盟友，而台灣確實是個堅強的盟友。布蕾波恩隨後再次推文強調：「台灣有自己的總統、軍隊及憲法，很顯然就是個獨立國家。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播