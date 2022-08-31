陸委會︰台海就是國際水空域

（資料照）

2022/08/31 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦日前否認存在「海峽中線」，北京當局更妄稱對台灣海峽享有主權，反對台灣海峽是「國際水域」。陸委會委託學界分析指出，中共試圖管轄外國軍艦活動，必須關注中共刻意散布對軍事活動管轄權可延伸到專屬經濟區，製造此一海域由中國單獨掌控的錯誤意象，建議我國政府應讓國際社會與民眾瞭解台灣海峽就是國際水域與國際空域。

陸委會報告指出，中共對台灣海峽的法律主張，緊扣在台灣主權問題，中國外交部說法著重台灣與領海主權，以及專屬經濟區與大陸礁層有關主權權利。

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報告強調，台灣海峽為國際通行的「非領海海峽」，外國船舶享有無害通過權與航行自由權，外國航空器可行使飛越自由。由於台灣海峽大於廿四浬以上，海峽兩邊畫出領海後，仍有海域屬於專屬經濟區或公海，因此，適用《聯合國海洋法公約》有關航行和飛越自由的規定。

據分析，扣除台灣海峽當中，兩岸各自主張的領海部分外，在專屬經濟區各國均可行使自由航行與自由飛越權利，而只要開放其他國家得以行使自由權的海域，在習慣法上均可稱之為「國際水域」，西方國家說法並沒有違反國際法與海洋法。

外國船機通過台海 軌跡圖可適度公布

報告建議，可透過民間或研究機構，將外國政府船舶或航空器通過台灣海峽國際水域或國際空域部分的軌跡圖或航跡圖，適度對外公布，使國際社會與台灣民眾瞭解整個台灣海峽就是國際水域與空域。

報告亦提醒，中國刻意試圖管轄外國軍艦活動的野心是存在的，特別是「中國海警法」與「中國海上交通安全法」修訂版本內容均有類似規定，必須關注的是中國刻意散布其對軍事活動管轄權可以延伸到專屬經濟區的管轄範圍，製造此一海域由中國單獨掌控的錯誤意象。

另外，海基會近日舉行顧問會議，探討「二○二二下半年中共對台可能作為及因應」。多位海基會顧問指出，中共相關部門無法推出讓台灣人民心服的作為，欠缺績效可言，未來除了繼續軍事、經濟施壓及不斷認知作戰外，可能運用「法律戰」手段施壓、恐嚇台灣人民。例如直接引用現有刑法條文任意羈押在中國的台灣人、增訂「反分裂國家法」施行細則，或仿照香港制定適用台灣的國安法等。

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