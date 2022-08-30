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    首頁　>　政治

    選戰登記首日 北市議員選將營造團結氣勢

    2022/08/30 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕九合一選舉昨登記參選首日，國民黨台北市議員新人參選人柳采葳、詹為元、楊植斗特邀黨內「大咖」陪同搶頭香登記，也被視為「正藍軍」大集合；民進黨「湧言會」議員參選人趙怡翔、顏若芳、林延鳳登記時則喊出「台北更好，台灣共好」展現勝選決心；時代力量五名新人也登記參選，並宣示無論未來誰當市長都會強力監督。

    柳采葳、詹為元、楊植斗昨由中廣董事長趙少康、立委江啟臣、前台北市長郝龍斌、前北市議員羅智強陪同，完成登記；三名新人選將齊聲喊出國民黨須團結，努力贏得議員選戰。

    而北市議員阮昭雄昨帶領「湧言會」參選人趙怡翔、顏若芳、林延鳳前往登記；趙怡翔表示，將提出好的政策論述，推動都市更新及國際化；顏若芳呼籲，希望青年、長輩都支持十八歲公民投票權，讓年輕人決定未來；林延鳳指出，三人均出身幕僚世代，未來進入議會將以年輕參政活力結合地方服務經驗，提出更好市政想像。

    時力參選人劉仕傑、林柏勛、徐千淳、林泓泰、陳志明，昨在黨主席、立委陳椒華陪同下前往登記，並強調關注十八歲公民權、道路平權、居住正義等攸關公平正義與市民權益的議題，宣示未來無論誰當選市長，時力都會扮演最強力監督角色，不問立場、只問是非。

    此外，民進黨現任議員江志銘、梁文傑，國民黨平地原住民議員李芳儒也在開放登記首日完成參選登記。

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