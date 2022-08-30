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    推居住政見 蔣萬安︰主動媒合推青銀換居

    國民黨台北市長參選人蔣萬安提出青銀換居的居住政見。（記者廖振輝攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安提出青銀換居的居住政見。（記者廖振輝攝）

    2022/08/30 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕年底台北市長選戰，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊紛紛推出社宅政策，國民黨市長參選人蔣萬安昨也說，之前就有提出青銀換居，將部分有電梯的社宅留給長輩，媒合年輕人用便宜租金入住無電梯公寓，創造雙贏局面。

    蔣萬安昨上午前往台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，受訪時暗諷黃珊珊，大家都看很清楚，不希望看到很多之前無法落實的政策「柯規黃隨」。

    蔣︰市府3月才推 但執行力零

    蔣萬安也說，他先前就提出居住正義、居住政策，包括用青銀換居創造雙贏，當時北市府出來說已經在做，但其實市府今年三月才開始，而且執行力是零。

    蔣︰生二胎家庭優先入住社宅

    蔣表示，他的青銀換居是化被動為主動，透過公私協力與民間團體合作主動出擊媒合，讓長輩知道鄰近電梯社宅有保留一定戶數可入住，同時媒合年輕人用便宜租金入住旁邊的經整修改建的公寓，雖然沒有電梯但租金便宜、空間適當，創造雙贏局面。蔣也提出政見，民眾若生第二胎，可免抽籤直接入住社宅，同時享有租金八折。

    蔣萬安表示，他已針對公辦都更提供解方，要擴大量能、降低門檻讓政府及早介入，並有容積獎勵。蔣萬安表示，民眾希望看到的是有創新思維、沒有行政包袱、有國際觀的市長，帶領市府團隊盡早完成長久以來無法達成的公共建設。

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