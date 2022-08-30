提居住政策 黃珊珊︰改裝旅館供長輩承租

台北市長參選人黃珊珊提出居住政策，主張透過公私協力實現居住正義三．○。（記者田裕華攝）

2022/08/30 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中前天公布居住政見，拋出四年社宅達五．七萬戶、租金調降十％、每月租屋補貼加碼一千五百元等，而國民黨台北市長參選人蔣萬安日前也喊出社宅優先提供二胎家庭入住、租金至少打八折；無黨籍台北市長參選人黃珊珊投入選戰後，昨天首個公開行程就是聚焦居住政策，主張除在住宅基金範圍內持續興建社宅外，另外也鼓勵改裝老舊旅館提供附近長輩承租，再將長輩原居住的老宅轉租給年輕人作為可負擔宅，透過公私協力實現居住正義三．○。

黃︰單純社宅降租無法解法問題

對於對手均喊出降租，黃珊珊認為，喊發錢最簡單，但興建社宅須考量用地取得、營造、營運維護等成本，若只單純降租而仰賴政府不斷補貼，恐致住宅基金破產，社宅也難永續經營，因此應考量成本訂出合理租金，批陳、蔣兩人提政見只講降租是不負責任說法。

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黃珊珊表示，因北市用地有限，政府除可提供容積獎勵回饋鼓勵民間蓋社宅，將都更紅利回饋全民，另也應使租金合理化達到自給自足，避免再耗費大量公務預算填補營運管理費用，而針對入住的弱勢者則額外提供分級租金補貼，且可視情況再提高額度，多管齊下才可達成社宅永續。

高齡換居 老宅轉租年輕人

此外，黃珊珊也提出，近年市府與民間推動改裝老舊旅館，增設電梯等友善設施供居住附近的長輩承租，而業者再將長輩原居的無電梯老宅包租代管、轉租給年輕人，不僅使青年承租可負擔宅，也能讓老人家轉住方便出入的電梯公寓並獲收租受益。

黃珊珊強調，老人住在老舊公寓深陷「囚老」困境，住得不快樂，而年輕人則苦於高租金、高房價難定居，未來將協助許多受疫情衝擊的旅館業者轉型，透過公私協力、加強在地溝通，促進長輩們釋出更多可負擔宅，並加速都更，使老人家可安心在地老化、青年得以降低居住成本，真正實現居住正義三．○。

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