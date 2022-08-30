拚花蓮交通 Kolas︰優先改善鄉際大眾運輸

Kolas Yotaka期許，自己的參選能讓花蓮人感受到改變，未來可以毫無畏懼地自由生活。（資料照）

2022/08/30 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕暑假結束，花蓮火車站自前天起出現往返人潮，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka見狀，感慨花蓮交通問題，又發現「花蓮先期轉運站」門可羅雀、班次少，主張花蓮要有堅實對內交通建設，「改善鄉際大眾運輸，是我要優先解決的問題！」

感慨先期轉運站人潮、班次少

Kolas說，收假日看見花蓮火車站有許多週末來花蓮旅遊的人，看了很感慨。不管是回家或來花蓮玩，許多人的共同經驗，來花蓮都必須租車。

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Kolas︰對觀光發展非常重要

她說，向來主張花蓮要有堅實的對內交通建設，出站後鄉際間的客運接駁、智慧交通、大眾運輸系統非常重要；少開車有兩大好處，包括環保愛地球以及避免長途開車疲倦相對安全。這個需求，不是一天、兩天，對花蓮的觀光產業發展太重要，但拖太久了。

Kolas說，在行政院擔任發言人期間，就由中央核定了「花蓮先期轉運站」計畫，這個計畫原預計二○二○年十二月卅一日完工，縣政府卻跳票，一直到二○二二年七月，勉強試營運。近來人數稀少，門可羅雀、班次少，使用率低。

Kolas︰五星縣長做不到我來做

她說，這個鄰近火車站的「花蓮先期轉運站」，因為統包商細部設計及材料延誤送審，整合設計及施工履約的執行力欠佳，工程延宕，提出趕工計畫也無法有效改善，比預定完工啟用的時間還晚了一年五個月。一直拖經濟要怎麼好？改善鄉際大眾運輸，是她要優先解決的問題，「『五星縣長』做不到的我來做。」

縣府因應蘇花改通車，歷時二年新建花蓮客運先期轉運站，整合國道、公路及市區客運，站內設十三處月台，提供國道客運、公路客運及市區客運等九家業者、共廿六條路線進駐，北往宜蘭、台北，南往台東都有對應車輛班次；初期試營運三個月，因疫情減班，估算每天進、出站各約一百至一百五十班次。

花蓮先期轉運站七月起試營運三個月，整合國道、公路及市區客運，站內設置十三處月台，提供國道客運、公路客運及市區客運等九家業者、共廿六條路線進駐。（記者王峻祺攝）

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