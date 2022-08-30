江聰淵陪縣議員參選人黃惠慈登記 簽署反賄選公約

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右二），昨天陪同縣議員參選人黃惠慈（左二）登記，並簽署響應「反賄選公約」。左一為立委陳歐珀（記者游明金攝）

2022/08/30 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕年底五合一選舉登記起跑，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨陪同縣議員參選人黃惠慈登記，並簽署響應「反賄選公約」。首日共有七十七人完成登記，其中縣長選舉兩人，民眾黨縣長參選人陳琬惠拔得頭籌，無黨籍陳秋境二度投入縣長選戰；江聰淵與爭取連任的國民黨縣長林姿妙都訂九月一日登記。

選舉登記首日 77人完成

宜蘭縣選委會表示，首日登記情況，分別是縣長參選人兩人、縣議員參選人四人、鄉鎮市長參選人四人、鄉鎮市民代表參選人廿三人、村里長參選人四十四人。

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黃惠慈由江聰淵、民進黨立委陳歐珀等人陪同，前往縣選委會完成參選登記；黃惠慈高喊「反貪腐、反賄選，尋回宜蘭廉能價值」；她批評林姿妙貪污被起訴、家人干政等，這樣的縣長我們能信任嗎？

廿八歲黃惠慈是民進黨新世代，她發起簽署「檢舉顧宜蘭，反賄選公約」，並邀候選人簽署表態。黃惠慈強調，反賄選、反貪腐是政治人物最基本要求。

江聰淵當場簽署響應「反賄選公約」，他說，自己訂九月一日登記，選舉作業會跟競總做最好規劃，也會用最具體縣政，贏得縣民信任，對於反貪腐、反賄選的約定，會要求民進黨所有候選人來落實。

他指出，民進黨鼓勵青年參政，支持公民權下修至十八歲，希望團結民進黨力量，讓選民對地方、對國家更認同與支持。

陳琬惠由民眾黨秘書長謝立功、選戰小組召集人立委蔡壁如等人陪同，到縣選委會完成登記。她砲打藍、綠一個貪污，一個盜採砂石，民眾黨在藍綠之外，提供鄉親一個新選擇。

另，自來水公司退休的無黨籍陳秋境，也完成縣長選舉登記，他連續兩屆參選宜蘭縣長。他說，自己是最優秀的，宜蘭沒人了，民眾黨找台南的來選，看不起宜蘭人，他要站出來讓大家看得起宜蘭人。

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