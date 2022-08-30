請假參選宜縣長 江聰淵：全力拚到贏

江聰淵昨起請假，投入年底縣長選戰。（記者游明金攝）

2022/08/30 05:30

江︰涉貪對手勢必打出悲情牌與抹黑牌 希望縣民選有能力的適任者 不要被矇騙

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市長江聰淵昨起請假且不支薪，全力投入年底宜蘭縣長選舉。江聰淵說，因為責任重大，所以要全力以赴！面對涉貪被起訴的對手，他沒有任何樂觀的理由，因為在接下來的選戰中，勢必遭受對手「悲情牌」與「抹黑牌」的雙重攻勢，但他會全力拚，拚到贏。

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江︰不支薪、不用行政資源競選

江聰淵指出，年底選戰進入倒數計時，他已正式請假，不會用行政資源來競選縣長，也要表達他與全體選戰團隊必勝的決心與信心。

他說，對手涉貪被起訴，接下來的選戰，勢必打出「悲情牌」與「抹黑牌」，「悲情牌」是為了遮掩不堪聞問的非法作為，用情緒勒索、同情弱者，來軟化選民理性質疑，利用鄉親的善良，降低被起訴的政治效應。

而「抹黑牌」是為了摧毀信任，用含沙射影方式來詆毀與構陷，甚至濫訴興訟混淆視聽，企圖營造兩邊一樣爛的假象，讓綠營支持者卻步，讓對政治較為冷漠的年輕人不願表態。

江︰重大建設利多由全民共享

「我無所畏懼，全力以赴！」江聰淵強調，這場選舉關係宜蘭未來，不是選擇「討人喜歡」，而是要選「有能力的適任者」，我們不希望縣民被矇騙。

他說，高鐵興建與通車，涉及縣政藍圖規劃，對宜蘭影響深遠，重大建設利多要由全民共享，首長要清廉勤政，政策不能假手他人決策，領導縣府團隊要尊重專業，不能讓無關人士對公務員頤指氣使、任意差遣。

江聰淵強調，他有能力承擔託付，也要贏得鄉親信賴，接下來的時間，他會用行動與政見向鄉親報告，為了即將到來的新宜蘭，做好準備與規劃，大步前進。

公所主秘楊秀川 代理推動市政

宜蘭市公所表示，市長請假期間，市政推動及行政事務由宜蘭市公所主任秘書楊秀川代理，市政建設與推動及民眾服務事項，皆持續辦理，市長請假期間如遇有重大市政事項，江聰淵將即銷假處理。

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