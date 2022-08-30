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    首頁　>　政治

    《彰化》王惠美低調拚連任 主打政績牌

    2022/08/30 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選舉，國民黨內評估，彰化縣長王惠美尋求連任選情穩定，離投開票日只剩八十八天，王惠美「老神在在」走自己的路，不讓對手有炒熱選情、提高網路聲量的空間，以低調策略來應戰。

    身兼王惠美競選後援會會長的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，王惠美選戰打的方向、策略與四年前截然不同，這次主打「政績牌」，讓選民來檢視。王惠美競選辦公室也說，公開行程以縣政與局處活動為主，不但能避免失焦，更能深入民間。

    二○一八年王惠美拿到三十七萬多票，得票率五三．一七％，尋求連任的魏明谷僅獲廿八萬多票，得票率三九．八七％，差距九萬多票，年底尋求連任的王惠美擁有執政優勢，選情相對被看好。

    擁執政優勢 不與對手正面對決

    不願具名的政壇人士指出，民進黨提名時程慢，黃秀芳在南彰化知名度有很大的努力空間，四年來，王惠美在「南彰」跑得很勤，至於「北彰」本就是王的優勢區，採不出大錯、不跟黃秀芳正面對決，不讓對手炒熱選情策略。

    該名政壇人士表示，王惠美活動天天滿檔，很多都不公開，競選辦公室不發採訪通知，視媒體如「空氣」。政壇人士分析，從這些細節看出王惠美選情穩如泰山，不用在鏡頭前加強曝光，穩穩固樁就好。

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