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    彰縣議員六選區：妻代夫出征 福興鄉代三選區：「小陳妍希」吸睛

    彰縣福興鄉代參選人粘惠青今年28歲，一參選就成為話題。（擷取自粘惠青臉書）

    彰縣福興鄉代參選人粘惠青今年28歲，一參選就成為話題。（擷取自粘惠青臉書）

    2022/08/30 05:30

    〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕年底五合一大選起跑，彰化縣不但有現任議員轉換「跑道」改選鄉鎮長，還有新人「出征」，甚至是「政治素人」的帥哥、正妹投身選戰。

    彰化縣議員第六選區目前有四位縣議員，包括國民黨藉鄭俊雄、蕭如意、民進黨籍許書維及無黨籍蕭淑芬，年底有人轉戰鄉鎮長，包括蕭如意宣布回鍋參選鄉長，甚至不惜退黨，迎戰國民黨提名的社頭鄉長參選人蕭浚二。議員蕭淑芬決定轉換跑道，角逐田中鎮長，將與洪麗娜形成雙姝對決。

    雖然空缺兩席議員，國、民兩黨卻不躁進，都只推出一人，其中民進黨派出社頭鄉長劉錦昌的妻子詹琬惠參選，國民黨則打出青年牌，派新人蕭妤亘參選，她是社頭鄉鄉代謝宏志的妻子。此外，政治素人張諄萬（原名張源清）本屆曾參選縣議員落選，這次改名後決定捲土重來。另外前議員劉景滄是本屆落選頭，近來已透過朋友群組群求支持。

    彰化縣福興鄉第三選區鄉代參選人粘惠青，父親也曾任民代，今年廿八歲的她，首次參選就以神似「小陳妍希」的高顏值成為焦點。粘惠青說，希望能夠讓地方政壇注入年輕人的力量，並拉近城鄉差距。

    彰縣議員第六選區民進黨提名詹琬惠（右）、國民黨提名蕭妤亘（左）兩新人參選。（擷取自詹琬惠、蕭妤亘臉書）

    彰縣議員第六選區民進黨提名詹琬惠（右）、國民黨提名蕭妤亘（左）兩新人參選。（擷取自詹琬惠、蕭妤亘臉書）

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