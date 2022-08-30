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    首頁　>　政治

    《彰化》拜票幫削荸薺 攤商讚黃秀芳削功

    民進黨彰縣長參選人黃秀芳（中蹲下者）掃街，遇菜販蹲下身拿起削刀削馬薯，熟練的動作，菜販大姊直誇小時候有練過，真厲害！（記者張聰秋攝）

    民進黨彰縣長參選人黃秀芳（中蹲下者）掃街，遇菜販蹲下身拿起削刀削馬薯，熟練的動作，菜販大姊直誇小時候有練過，真厲害！（記者張聰秋攝）

    2022/08/30 05:30

    勤跑傳統市場 遇女菜販也蹲下展現幼時幫忙家務熟練的手藝

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳起步雖晚，但近來她密集前往南、北彰傳統市場與攤販互動時，自然又熟練做起小時候常幫家人做、且「厚工」的削荸薺（俗稱「馬薯」），以其不做作、不矯情的真性情，要跟鄉親搏感情。

    不做作、不矯情與鄉親搏感情

    出身線西鄉海邊農家的黃秀芳，在六個兄弟姊妹中排行老四，父母務農，小時候生活苦，要幫家人去海邊抓環文蛤（俗稱「赤嘴」）變賣維生，拿縫針跟著媽媽一起縫雨傘布賺加工錢，到了夏天要幫忙修剪荔枝葉、剝殼去籽，冬天也沒得休息，要幫忙挖、又削馬薯，常削到手流血才敢停下來。

    沒有富二代、政二代光環加持，黃秀芳從小苦過來，做了很多要維持家計的事，大學畢業後，她曾到鞋廠擔任一年業務助理，離職後再找工作，看到電視一則跑馬燈「省議員周清玉徵助理」，去應徵隔天就上班，但第一天八點出門直到半夜十二點才回家，家人擔心叫她別再去了，第二天她照常去，就此一頭栽進政治圈，時間已過了廿七年。

    從小苦過來 參選一天當三天用

    黃秀芳從助理做起，轉換角色選議員，再戰立委，這次獲黨中央徵召選縣長，她以幼年養成挺過挫折壓力的韌性，拿出一天當三天用的拚勁，希望為鄉親貢獻更多的服務。

    這個月她連跑南北彰市場拜票，在彰化市民權、南門市場時，遇到蹲在地上正在削馬薯的女菜販，自然彎下身拿著馬薯也削起來。攤商大姊看她自然熟練的削功，大聲誇讚：「很厲害，真的會削，小時候真的有削過」。

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