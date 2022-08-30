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    《南投》訪羅娜 蔡培慧推建立蔬菜自有品牌

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）深入信義鄉與民眾搏感情。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）深入信義鄉與民眾搏感情。（記者謝介裕攝）

    2022/08/30 05:30

    〔記者謝介裕／南投報導〕昨日為縣市長等五合一選舉受理登記首日，國民黨南投縣長參選人許淑華完成參選登記；民進黨縣長參選人蔡培慧將於三十一日前往登記，昨日她持續「百里前行，南投升級」徒步掃街，前進原住民鄉信義鄉，並提出夏季蔬菜建立自有品牌行銷、推動信義鄉熱氣球或古道之旅、改善運動培訓場地和設施，創造地方更佳的收益。

    改善運動培訓場地

    蔡培慧「百里前行，南投升級」徒步掃街，昨日走到第十站信義鄉。她在望鄉活動中心集合出發後，分別到久美、羅娜、同富和明德村，以及信義鄉農會拜票，也提出與鄉內有關的政見。

    蔡培慧指出，信義羅娜是全台最重要的夏季蔬菜產地，但外界多半不知，所以更應該輔導農友建立屬於自己的農業品牌，讓各界了解健康的食物哪裡來，也為地方創造更好的收益。

    將推熱氣球、古道之旅

    蔡培慧也說，信義鄉以布農族人居多，不但拔河運動出色，且許多孩子也有絕佳的棒球天賦，甚至達到國手層級，可惜缺乏良好的培訓場地及專業教練，未來她將從國小、國中迄高中循序漸進改善場地、設備及增加專業教練。

    許淑華完成登記 提十政見

    另外，信義鄉位在台灣第一高峰玉山山腳下，景致宜人，羅娜、久美、望鄉等部落都是很好的旅遊路線，但因缺乏規劃宣導，未能帶來觀光效益，若她能順利入主縣府，一定克服經費等困難，推出熱氣球或古道之旅等活動。

    許淑華昨日到縣選委會完成縣長參選登記後，也提出領「投」發展、全齡宜居、創新永續三大競選主軸口號，並公布關於「農業、觀光、 經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新及智慧」十大施政重點，尋求民眾認同。

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