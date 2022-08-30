德國之聲：毛澤東曾支持台灣獨立

2022/08/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）本月十日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申「台灣自古屬於中國」、「台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑」，但中共文件曾明確記載，毛澤東和其他中共領袖都曾支持台灣獨立，台灣、日本、美歐學者也有相關紀錄，北京當前的主張是在一九四三年後才逐漸形成，而且是因為國民黨敗逃到台灣，才成為中共必須「收復」台灣的最主要因素。

原本視台灣為獨立民族

德國之聲（DW）中文網廿八日報導，中共原本將台灣和朝鮮視為受到日本殖民統治和壓迫的獨立民族。一九三六年七月十六日，美國左翼記者史諾前往延安採訪時，曾問毛澤東：「中國人民是否要從日本帝國主義者手中收復所有失地？」毛回以：「不僅要保衛長城以南的主權，也要收復我國全部的失地。這就是說滿洲必須收復。但我們並不把中國以前的殖民地朝鮮包括在內。當我們收回中國的失地，獨立以後，如果朝鮮人民希望掙脫日本帝國主義者的枷鎖，我們將熱烈支援他們爭取獨立的戰鬥。這一點同樣適用於福爾摩沙（台灣）。」

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據報導，台灣歷史學家史明、美國漢學家蕭聖鐵、蘇利文、德國漢學家魯道夫等人，蒐集大量史料和證據，對毛和中共的立場轉變做出相關研究。魯道夫強調，直到一九四七年，中共領袖的觀點仍是台灣應成為獨立國家。

報導指出，二次世界大戰期間的一九四三年，蔣介石在開羅會議上要求台灣在日本戰敗後劃歸中國，此後毛澤東和中共才對台灣產生興趣。

魯道夫指出，毛澤東和中共領導層最晚是在國民黨逃到台灣後，才改變了原先認為台灣應成為獨立國家的觀點，因為蔣介石在美國保護下夢想「反攻大陸」，中共則企圖「解放台灣」，做為取得內戰勝利的最後一步。

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