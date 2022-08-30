焦點評論》國民黨的新衣

國民黨中常會17日通過提名台中市長盧秀燕競選連任，她會後受訪表示，「抗中保台」是每位國民、每位首長，從中央到地方的共同責任，不該被拿來操弄選舉。（資料照）

2022/08/30 05:30

記者鄒景雯／特稿

八月十七日，國民黨有一件事情，其實應該獲得更大的關注才對，可惜因為被國民黨同一天另外發生的一件事所覆蓋，以致錯失了值得進一步討論的機會。前面這件事指的是：台中市長盧秀燕公開指出了國民黨的「新衣」。

十七日那天，國民黨舉行中常會，正式通過新北市長與台中市長的提名人選，在會後記者會上，有媒體問起「抗中保台」的問題，盧秀燕回答的似乎不假思索，且毫不迴避。她說，「抗中保台」是每位國民、每位首長，從中央到地方的共同責任，不是哪個人或哪個政黨的專屬權利，更不該被拿來操弄選舉。

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以上這段敘述方式，在民間稀鬆平常，沒什麼好大驚小怪的。但是處在國民黨中央黨部這個時空環境之下，卻有著彷彿來自外星的空靈感，因為完全不符合、甚至牴觸黨主席堅持的「政治正確」。因為當天，主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉，尚在中國隔離期間，居然以視訊方式，參與了涉台單位主辦的兩岸關係研討會，並且當著國台辦主任劉結一的面，公開致詞「堅持九二共識、反對台獨」。事後朱立倫主席認同這個立場，他說：完全不違反黨章、黨綱。等於直接背書。

「九二共識」是什麼？國共都同意是「一個中國」，「台獨」呢？至少是台灣的一部分。因此林祖嘉跑去對岸宣示的，某種程度可以解釋為「親中反台」，當然與「抗中保台」背道而馳。盧秀燕把後者定位為所有台灣人、包括國民黨在內的共同責任，不是民進黨的專利，豈不是太接台灣的「地氣」，又太天真於國民黨瀰漫的「天氣」？

國民黨當前的「天氣」究竟如何？朱立倫昨天再度做了重申，他認為：國民黨要重新獲得人民支持，「親美、友日、和陸」缺一不可。很清楚的，朱主席講的是「和陸」，不是盧秀燕所複誦的「抗中」。兩條思維路線顯有不同。

將盧秀燕與朱立倫的歧異並置，讓人想起安徒生童話裡的故事。所謂「親美、友日、和陸」，就如同朱主席所想望的那件「國王的新衣」，穿上了它，國民黨有一天就可以重返執政。而盧市長在國民黨內一句快人快語的「抗中保台」，像不像是直指朱主席與國民黨根本就沒穿衣服的小孩？

有人曾經笑話諸如「親美、友日、和陸」這類的「左右逢源」，是「政治渣男」，其實這樣的形容，未免太抬舉了這些意淫派。在台灣，細數這些從政人物，這麼多年來，沒有一個是實際行動而且成功的，也就是真正的獲得了美日中一致的青睞，得以同時保持等距，一腳踏上了三條船。他們頂多停留在一個人「心猿意馬」的層次，幻想可以周遊列國、游刃有餘，實則沒有一個大國把他們當回事，說白了，根本沒有「渣」的能耐。不知道若改稱「癡漢」，會不會太過寫實毒辣？

國民黨訪中團已經回來了，順便還多帶一個演習回來，這時重提遭林祖嘉輾壓的盧秀燕大哉斯言，正當其時。

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