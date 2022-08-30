美四年來首度雙巡洋艦同時穿越台海 專家：意外北京反應平淡

美國海軍28日派遣兩艘飛彈巡洋艦，執行穿越台灣海峽的例行任務，專家分析顯然是向中國傳遞一項「更大」的抗議信號；圖為其中一艘巡洋艦「安提坦號」。（路透檔案照）

2022/08/30 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）廿九日報導，美國海軍派遣兩艘巡洋艦執行穿越台灣海峽的例行任務，以公海航行自由的實際行動，挑戰中國宣稱台海非國際水域的說法。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海軍事務專家許瑞麟分析，由兩艘、而非通常一艘艦艇來執行此任務，顯然是向中國傳遞一項「更大」的抗議信號。

持續追蹤記錄美艦穿越台海的許瑞麟表示，這是至少四年來美國海軍首次派兩艘巡洋艦一起穿越台海。他指出，美方此次「不僅在抗議北京最近於裴洛西訪台後，在台灣周邊舉行多次軍事演習，也在應對北京企圖推翻這條航道及本區長期存在航行自由權的法律地位」。

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CNN報導，令分析人士感到意外的是，北京反應平淡。中國東部戰區發布聲明稱，對美艦行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握；該戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁的準備。連中共鷹派黨媒「環球時報」也說，這兩艘巡洋艦「並未對中國的安全構成實際威脅」。

可能為防國際群起反擊

許瑞麟分析，北京反應相對溫和原因可能有三：可能在提防國際群起反擊；北京現已關閉和華盛頓間的主要軍事溝通管道，中美兩國海軍互動時，發生誤判的風險可能提高；中國或許不欲「挑起進一步緊張情勢，以致可能升級為衝突」。

前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特認為，第四種可能性是，中國國家主席習近平或許想要避免使美國對中鷹派在年底期中選舉獲勝機率受到強化的行動，「他不希望見到（這樣）一個眾議院及參議院，可能推動立法更強烈支持台灣，或限制中國在美投資和影響力」。

舒斯特認為，美軍這次出動兩艘巡洋艦通過台海，不如說是一項合理的軍事計畫，「鑑於中國的威脅及其最近向國際海域發射飛彈…讓兩艘軍艦一起通過這些水域，確實讓人覺得審慎」。

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