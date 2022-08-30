《屏東》李清聖駁抹黑 強調潘孟安力挺

屏東市長參選人李清聖（中）昨由前縣長曹啟鴻（左二）、立委鍾佳濱（左一）、莊瑞雄（右二）陪同完成登記。 （記者葉永騫攝）

2022/08/30 05:30

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕年底九合一選舉昨天登記首日，計有民進黨縣長參選人周春米，以及屏東市長參選人李清聖等十八位鄉鎮市長參選人完成登記，縣議員則有蔣月惠等十三名參選人登記，其中屏東市選情最受矚目，李清聖也由前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、莊瑞雄陪同完成選舉登記，相當熱鬧。

屏東縣選委會統計昨天完成登記的有，縣長參選人周春米、鄉鎮市長有屏東市李清聖、萬丹鄉簡天屏、九如鄉張振誠、里港鄉徐國銘、鹽埔鄉呂家萱、高樹鄉廖榮長、王樹圍、新園鄉周能智、崁頂鄉郭建清、琉球鄉陳國在、車城鄉吳鴻昌、滿州鄉古榮福、枋山鄉羅金良、霧台鄉鍾思錦、巴仁昌、泰武鄉潘明福、春日鄉鄭志偉、獅子鄉周英傑，共十九人。

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縣議員第一選區有蔣月惠、梁育慈、鍾明輝、陳哲蕙、張平原、蔣家煌、陳炫言。第二選區盧文瑞、蘇孟婕、第三選區洪明江、第四選區何輝能、第五選區羅平道、第八選區潘坤福，共十三人。

李清聖前往登記時表示，這次選舉競選主任委員由前縣長曹啟鴻擔任、競選總幹事為鍾佳濱、副主委莊瑞雄，這個陣容有信心打贏這場選戰，屏東市連續二屆市長都因貪污案被解職，市民不希望再有第三位，此次參選，他準備好了，有能力帶動屏東市未來的發展，他有四個好目標，好創業、好就業、好福利、好榮光，屏東市的發展藍圖與政見將會陸續公布。

李清聖強調，最近又有謠言抹黑出現，指潘孟安縣長不支持他，李清聖是選假的傳聞，他駁斥這是對手造謠分化的伎倆，未來若還有人散播抹黑謠言他一定提告，他希望年底選舉是打一場政黨政治的選舉，強調年輕朋友已覺醒了，屏東市一定要改變。

國民黨屏東市長參選人周佳琪則預定在九月二日下午一點半，前往屏東市公所登記參選。

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