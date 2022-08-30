《屏東》完成選舉登記 周春米:打造希望城市

民進黨縣長參選人周春米（圖中執麥克風者）昨日完成登記，希望成為屏東縣第一位女縣長。（記者葉永騫攝）

2022/08/30 05:30

8位孕媽、孕爸陪同 盼延續潘孟安五星執政 成為屏東第一女縣長

〔記者葉永騫／屏東報導〕昨天是選舉登記的首日，民進黨屏東縣長參選人周春米，在八位孕媽與孕爸的陪同下到屏東縣選委會登記參選屏東縣長，周春米期待，未來能夠延續潘孟安縣長的五星執政好成績，寫下歷史，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前，打造希望城市。

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選定9點45分 相加是幸運數字18

周春米昨天上午前往登記除了孕媽、孕爸陪同外，民進黨縣黨部主委羅平道、屏東市長參選人李清聖、縣議員參選人鍾明輝、何輝能、梁育慈也到場陪同，選定在上午九點四十五分完成登記，周春米說，選這個數字是當年在司法院受訓時，她的座號是十八號，她也擔任溫馨扶輪社第十八屆社長，第一次擔任不分區立委時也正好是第十八名，九點四十五分相加剛好等於十八，她也笑稱十八是她的幸運數字。

孕婦陪同 代表孕育屏東新希望

周春米表示，邀請孕婦朋友陪同登記，是為了宣示打造一個充滿希望的屏東，孕育出屏東的新希望，也特別製作高鐵希望列車的手舉牌，代表大力爭取的高鐵南延將為屏東帶來進步，期許未來在她的執政下，透過五大核心產業，科技、農漁、觀光、綠能、長照，及六大發展區域，有原鄉、客家、漁村、科學園區等，要讓屏東從既有的安居樂業基礎，繼續的向前，除了讓長者安居之外，也要讓青年回鄉工作，孩童快樂成長，她的團隊都做好準備， 距選舉只剩九十天，將會繼續打拚向前，贏得勝選。

周春米最後則高喊口號，「屏東向前，希望城市」，期待未來能夠延續潘孟安縣長的五星執政好成績，寫下歷史，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前，打造希望城市。

國民黨縣長參選人蘇清泉預計在卅一日上午八點二十分從競選總部出發前往選委會登記。

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