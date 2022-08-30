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    民進黨輔選天王 助攻全台跑透透

    蔡英文總統已展開全台輔選。圖為蔡與民進黨新北市長參選人林佳龍一同參拜三重義天宮。（資料照）

    蔡英文總統已展開全台輔選。圖為蔡與民進黨新北市長參選人林佳龍一同參拜三重義天宮。（資料照）

    2022/08/30 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕九合一選舉逼近，民進黨不只有兼任黨主席的蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌做為選情領頭羊，形象佳的前副總統陳建仁、政績穩健的桃園市長鄭文燦等人輔選角色也變得吃重。至於自帶聲量的台北市長參選人陳時中，料將成為「火車頭」帶動全台選情。

    據悉，蔡英文已展開全台輔選，跑遍全台，出席競選總部、後援會成立等活動；賴清德、蘇貞昌也會陸續啟動輔選腳步，只要參選人有需要、都會盡可能配合。派系人士分析，三人具有高聲量，無論親臨現場、合掛看板，或網路發文、影片、社群互動等空戰，都極具拉抬效果。

    主打中央執政成績 拉抬選情

    黨內人士指出，民進黨年底選舉以中央執政成績做為主打，強化中央、地方政府合作的重要性，讓縣市長參選人透過「有政府、會做事」的招牌，爭取民眾支持。蘇揆具備強化政績的能力，到各地說明政績，某種程度上也能拉抬選情，新北市又是蘇揆大本營，更被寄予厚望。此外，通過十八歲公民權的修憲複決也是重要的目標，將合併推動、宣傳。

    黨內人士說明，年底輔選的整體性規劃、角色定位正在安排，預計分為北、中、南、東的區域聯合作戰，參選人會互相拉抬、共同出擊。目前南部選情相對穩定；東部艱困選區力拚翻轉、強打「找回光榮感」；中部則有擅長帶動話題、戰力強的台中市長參選人蔡其昌，關注度能外溢到周邊的苗栗、彰化、南投。

    重中之重的北台灣首都圈也被民進黨視為一級戰區。輔選幹部指出，首都選舉本來就備受關注，陳時中出場氣勢、民調表現都很不錯，尤其形象又能吸納中間選票，已具備擔綱「領頭羊」的條件，現階段須先固守台北市，待選情穩固，一定會往外走、拉抬全台選情，並與新北市長參選人林佳龍並肩作戰，合作拋出議題。

    值得注意的是，黨內人士提及，這次是陳建仁入黨後首次大選，陳的正面形象頗受民進黨支持者青睞，相信在其他縣市輔選不會缺席。另外，鄭文燦、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌任期屆滿後力拚順利接棒、延續執政，將至其他縣市輔選。

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