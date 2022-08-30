張善政諷綠：好像鄭文燦在選第三任

鄭寶清參選，外界認為對於國民黨選情有利，國民黨桃園市長參選人張善政要支持者直到當選那一天，都不能鬆懈。（記者李容萍攝）

2022/08/30 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政昨日前往楊梅區埔心眷村國宅社區，參加眷村固本啟航列車「善哥同樂會」；面對全場支持民眾高喊「凍蒜」、「把桃園贏回來」，他表示，前民進黨立委鄭寶清宣布參選，外界認為「對國民黨選情有利、可以比較輕鬆」，但他不會當成自己選情就穩了，還是會非常戰戰兢兢努力向前，必須要持續往前衝。

對於桃園市長鄭文燦指民進黨市長參選人鄭運鵬是「鄭文燦2.0」，還稱「儘管三打一還是會贏」，張善政回應說，施政「沒有什麼鄭文燦2.0不2.0的」，這次桃園市長選舉沒有什麼三打一，「我覺得這像是鄭文燦在選第三任」，並反問大家︰「不是嗎？」

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張說，民進黨現在已經沒有靈魂了，黨員也對民進黨失去信心，看最近論文的事情，淪為全黨挺一人，把學術的倫理尊嚴都打掉就是為了政治，後來還有中介法，還有一大堆事情，包括疫苗採購的公文封存卅年，每件事都讓民眾非常氣憤，鄭寶清的參選，表達的就是身為創黨黨員對民進黨失望透頂。

張善政也拜託大家，「不要以為我們的選情就穩了，我們要當成選情一點都不穩，還是要非常戰戰兢兢的努力向前，沒有到投出市長當選人就是張善政以前，一步一步都不能鬆懈」，不管民調領先一％也好、十％也好，都不要看，就是往前衝。他並表示，這幾天他就會去選委會登記參選。

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