《桃園》登記將開除黨籍 鄭寶清：意料之事

2022/08/29 05:30

〔記者鄭淑婷、陳恩惠、余瑞仁、魏瑾筠／綜合報導〕前民進黨立委鄭寶清宣布參選，昨天首場公開行程是為無黨籍桃園市議員陳品杰（桃園區）競選辦公室成立站台，他受訪時暗喻許多參選人只是「遷戶口來借個廁所、來走一下就離開」，強調自己一輩子都在桃園，未來埋骨也會在桃園，希望將一輩子累積的經驗奉獻給桃園市民，至於何時登記參選尚未決定。

鄭寶清為議員競總成立站台

對於若登記參選將被開除黨籍，鄭寶清說，這是意料之事，也不是太重要，雖然離開民進黨是心痛的，但要離開民進黨的不是他，他是在維護民進黨的建黨精神及核心價值，不管是任何政黨，只要是理念一致，就會一起為桃園付出。

請繼續往下閱讀...

張善政：一步一腳印走自己的路

桃園市長選戰隨鄭寶清參選成了「四腳督」，國民黨桃園市長參選人張善政表示，雖然未與鄭寶清聯絡過，相信鄭定是天人交戰，對於未來的選情，自己會一步一腳印走出自己的路；針對媒體詢問會否有討厭民進黨的人反而投給鄭寶清，進而影響他的選情，張善政說，「反正自己一步一腳印走自己的路，堅強自己的支持基礎就好。」

賴香伶：對鄭的決心尊重也感佩

民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，對於鄭寶清的苦心與決心表示尊重也感佩，因為民進黨沒有辦理初選、直接指定徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去它原本的核心價值。

林佳龍：不放棄努力繼續溝通

民進黨新北市長參選人林佳龍昨被問及鄭寶清參選，外擴效應恐波及新北，林坦言，一定會受到影響，但希望能降到最低，並呼籲民進黨在鄭寶清登記前，不要放棄努力、繼續溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法