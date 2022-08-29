《桃園》鄭運鵬主視覺出爐 動漫、模型玩創意

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬推出與鄭文燦合體的文宣品。 （鄭運鵬競辦提供）

2022/08/29 05:30

紫、綠來自動漫迷熟悉的「EVA初號機」 仿零件框看板已高掛街頭

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺、大型看板出爐，隨處可見動漫、模型元素，主視覺紫、綠配色來自動漫迷熟悉的「EVA初號機」，而仿照模型零件框的大型看板，讓支持者大呼「有創意」，同時訴求延續市長鄭文燦五星級政績，一併推出雙鄭合體看板及口罩。

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呼應競選口號「運轉桃園大進化」

鄭運鵬競選辦公室指出，主視覺以紫、綠配色的四個零件形成一個圓圈，代表桃園樂活、多元、健康、永續，持續光速前進、運轉大進化，也呼應競選口號「運轉桃園大進化」，配色來自EVA初號機，除了代表桃園及民進黨，也凸顯鄭運鵬年輕形象。

鄭運鵬競辦指出，將陸續推出結合主視覺與玩具模型的競選小物，包括口罩、拍照打卡道具等，廿七日在桃園區青溪公園登場的首場「勇者號，出任務」戲劇表演，首亮相的兩米高模型零件框，鄭運鵬站立框中示範，代表桃園像一塊拼圖，透過桃園勇者的各項政見，組裝後將有無限可能，模型零件框也提供民眾打卡拍照，化身模型零件的一部分。

延續五星級政績 與鄭文燦合體看板

競辦指出，鄭運鵬大型看板同樣結合動漫、玩具模型元素，近期已陸續高掛桃園街頭，另有與鄭文燦合體的大型看板，象徵由「小一號的鄭市長」延續鄭文燦五星級政績。

鄭文燦、鄭運鵬昨天同場出席中壢區桌球聯誼賽，鄭文燦說，「這次選舉我不是主角，我盡心盡力把每一項工作完成，這是從政者不能夠改變的初衷，也相信這段時間的紛紛擾擾總是會過去」，相信未來的競爭，市民會做出最好的選擇，鄭運鵬絕對可以成為鄭文燦的2.0版，且會是一個進化版，鄭運鵬在公職任內所展現的協調力，所展現的正直、勇敢及果決，更重要的是有一份照顧市民的心，這些特質他都有，「我覺得他會是個好市長」。

鄭運鵬也表示，民進黨會更團結，在鄭文燦兩任政績下爭取執政，「桃園隊」的成績，是鄭文燦兩任八年獲得市民認同，他參選市長就是為了延續這樣的好成績、延續鄭文燦的施政成果，相信這也是每一位市民的需要。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬推出兩米高的模型零件框，讓民眾打卡拍照。 （鄭運鵬競辦提供）

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