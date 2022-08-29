黃秀芳營造幸福感 提一鄉鎮一全齡共融公園

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排中）昨在鹿港鎮體育場舉辦「秀芳姊姊YOYO親子巡迴列車」活動，活動穿插親子一起拉泡泡，小泡泡滿天飛，小朋友驚喜連連。（記者張聰秋攝）

2022/08/29 05:30

秀芳姐姐YOYO親子巡迴列車開抵伸港、鹿港 親子到場同樂

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕昨天祖父母節，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳在鹿港鎮、伸港鄉舉辦「秀芳姐姐YOYO親子巡迴列車」活動，現場闖關區民眾與小朋友絡繹不絕，氣氛歡樂又溫馨。黃秀芳提出「一鄉鎮一全齡親子共融公園建造計畫」廣設公園體健設施，讓幸福「芳」程式在彰化散播開來。

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黃秀芳允普設公園體健設施

黃秀芳表示，這是暑假最後一個周末，看到很多親子把握時光參加活動，非常感動，因為她看到的不只是一場活動，還看到親子互動的笑容，這就是她要為青年人、下一代創造的幸福感。

現場有很多父母親帶小孩參加，也有三代同堂或阿公、阿嬤帶孫子來玩。黃秀芳表示，未來將推動「一鄉鎮一全齡親子共融公園建造計畫」，且普設公園體健設施，相信只要創造一個園地，就能創造出家庭的價值、親子同樂的快樂氣氛，她參選縣長的心願就是要照顧好每一個世代，彰化縣發展城鄉差距大，每個地方的硬體建設需求不同，但天倫之樂沒有地域之分。

鹿港場活動包括泡泡秀，拉出各種造型的動物，讓小朋友驚呼連連，現場也提供親子自行拉泡泡同歡，舞台區請來YOYO家族的「月亮姐姐」和「羚羊哥哥」，帶動唱讓小朋友超開心。

有泡泡秀、YOYO家族帶動唱

伸港場在福安宮廣場熱鬧登場，大人看著小朋友笑得燦爛，自己也玩得超快樂，親子樂融融；競總表示，未來開學後，每周末也會在各鄉鎮巡迴，希望大人、小朋友把握這樣的親子相處時光。

第四選區吳為杰競總開張

另外，民進黨彰化縣第四選區（大村鄉、員林市、永靖鄉）縣議員參選人吳為杰是首度參選，昨日率先成立競選總部，民進黨縣長參選人黃秀芳、立委王定宇、林靜儀、林楚茵等人也來力挺。

前彰化縣長翁金珠表示，民進黨在第四選區有三席實力，這次也採精兵策略，將力拚三席全上。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳昨在鹿港鎮體育場舉辦「秀芳姐姐YOYO親子巡迴列車」活動，舞台區熱情帶動唱，台下小朋友擺腰扭臀，開心不已。（記者張聰秋攝）

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