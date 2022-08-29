埔里掃街 蔡培慧提八大親水生態圈

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（中）由立委莊瑞雄（持麥克風者）陪同在埔里鎮掃街，並提出多項新政見。（蔡培慧服務處提供）

2022/08/29 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧「百里前行、南投升級」全縣大掃街，昨日由陳時中競總發言人、立委莊瑞雄，及埔里鎮長廖志城等人陪同徒步掃街。她也在埔里提出「打造八大親水生態圈」、「營造旅遊地品牌及觀光廊帶」、「興建十座特色遊戲共融公園」等政見，以有益身心健康的觀光廊帶吸引遊客，也讓縣民有親水休憩環境，並讓年輕人願意留在家鄉。

莊瑞雄陪同埔里市場掃街

與蔡培慧交情極好的立委莊瑞雄，昨日上午一早就趕至埔里鎮，與埔里鎮長廖志城夫婦、縣議員參選人陳宜君、葉仁創、蘇昱誠等人一起在埔里市場徒步宣講和拜託，接著轉往仁愛公園發表政見。莊瑞雄說，陳時中先派他前來，蔡培慧在立委領軍完成「食農教育法」草案，順利在今年四月完成三讀，未來陳時中當選後，也會跟蔡培慧領導的縣府合作食農教育計畫強化交流，台北、南投將來可共同合作。

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蔡培慧昨日也以埔里鎮為主體，提出「打造八大親水生態圈」、「營造旅遊地品牌及觀光廊帶」、「興建十座特色遊戲共融公園」等政見。

打造觀光廊帶、蓋十座共融公園

蔡培慧表示，埔里枇杷大排在整治環境同時，也增加親水設施和休閒步道，未來將盤點縣內各鄉鎮市的大排系統，像南投市的貓羅溪、草屯隘寮溪等適合發展的水域，打造「八大親水生態圈」。埔里、魚池和仁愛毗鄰，也都有天然美麗的景致，應打造成觀光廊帶，除推動各自營造旅遊地品牌之外，將串聯成一條觀光廊帶，讓大家一起來吸收芬多精。

因應青壯年家庭需求，讓小朋友有非罐頭式遊具的遊憩設施，蔡培慧也計畫在全縣施作十座共融公園，施作前將與民眾充分討論，讓更多青壯族願意在家鄉生活。

另外，昨是「祖父母節」，埔里公所選在埔里自來水源地舉行「阿公阿嬤來遠足」活動。蔡培慧也參與同樂，並與廖志城一起學小丑特技，娛樂阿公阿嬤和小朋友。蔡培慧、廖志城也向鎮民報告，有歷史文化結合親水共融的園區已動起來，很快就能讓鎮民、遊客有一個新的休閒景點。

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