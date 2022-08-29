國民黨里長不畏黨紀挺黃珊珊》黃珊珊︰朋友是永遠的 蔣萬安︰不需太多聯想

國民黨籍大安區群賢里里長翁鴻源出席黃珊珊參選記者會力挺。（記者蔡思培攝）

2022/08/29 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市副市長黃珊珊昨舉行參選記者會，儘管國民黨祭出黨紀下令黨籍里長不得出席，仍有藍營里長低調到場力挺；更有藍營里長大讚黃珊珊最接地氣，希望黃高票當選，表示若國民黨要處分也尊重。黃珊珊則說，朋友是永遠的，選舉只是一時的。國民黨台北市長參選人蔣萬安則緩頰，選舉過程不需要有太多聯想，也不要有太多政策、選票算計。

黃珊珊參選記者會邀請台北市長柯文哲、內湖科技園區發展協會、北市各行政區里長參加。昨有不少里長穿著印有姓名的里長背心參加，也有里長穿著環保志工背心低調出席，到場里長有國民黨籍、民眾黨籍。國民黨籍大安區群賢里里長翁鴻源昨直接穿著里長背心出席，遇到媒體也大方受訪不避諱。

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翁鴻源說，他是自發性來參加，黃珊珊對台北市政非常嫻熟，而且最接地氣、把對的事情做對，並表示，若黨中央要開除他也尊重。翁透露，確實有藍營里長害怕遭黨紀處分不敢來，但私底下也有給黃支持。

蔣︰持續爭取認同

對於藍營里長出席黃珊珊參選記者會，蔣萬安表示，選舉就是希望吸納各方支持力量，里長是市政推動的末梢神經，大家只要是為了地方好、市政規劃好，選舉過程都不需要太多聯想，也不要太多政策、選票算計，他會提出好的牛肉與政策願景，爭取最多市民支持。

不過蔣也暗酸黃珊珊請市府局處首長出席參選記者會一事表示，自己不像其他兩位參選人有龐大行政資源、競選經費，但他有雙腳，會一步一腳印勤走基層爭取認同。

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