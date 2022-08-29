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    新書發表 日本前將領︰台日防衛是生命共同體

    東海大學日本區域研究中心主任陳永峰，分享日本自衛隊退役將領撰寫的「台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色」新書。（記者叢昌瑾攝）

    東海大學日本區域研究中心主任陳永峰，分享日本自衛隊退役將領撰寫的「台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色」新書。（記者叢昌瑾攝）

    2022/08/29 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕四位日本陸海空自衛隊退役的將領合作撰寫「台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色」一書，從美中關係、印太戰略的視角，分析台灣在地緣政治上的重要性；該書主張立刻修憲、制定對抗威脅型戰略、以及強調台灣與日本的防衛是生命共同體等，反映出日本軍官眼中的台灣，相關倡議也和日本前首相安倍晉三相呼應。

    該書由日本前陸上自衛隊中將渡部悅和、前航空自衛隊中將尾上定正和小野田治、前海上自衛隊中將矢野一樹等四人，於二O一九年合作撰寫，隔年出版；燎原出版社今年六月出版中文版，昨邀請東海大學日本區域研究中心主任陳永峰舉辦新書分享會。

    日美同盟 有助提升台灣抵抗能力

    陳永峰指出，此書在令和元年撰寫，顯示「台灣有事、日本有事」這個概念在日本存在已有段時間。四位作者都是軍事前線服役經歷豐富的日本中將，他們認為台灣對中國銳實力的抵抗力不足，而維持台海穩定是日本國家利益問題，應明確傳達日本立場，且若日美同盟能具體提供協助，更有助於提升台灣的抵抗能力。

    陳永峰指出，作者群在書中直言，從日本的國家安全面來看，美日共通的印太戰略中，台灣地位相當重要。這個戰略重視的是美國與第一島鏈上諸國的密切合作，藉由強化這個合作關係，才能對抗中國的一帶一路戰略。

    陳永峰分析提到，他認為此書顯示一種心理：「若不把台灣當作前線，日本就非得變成前線」。書中指出，日本的戰略忽略了台灣，但「發生在台海的衝突，就像是日美同盟的試金石」。陳說，台灣有事就是日本有事，與美中力量消長有關，背後也有日美同盟的思考，因為只有台灣有事才有辦法檢驗「美國人到底會幹嘛」。

    該書也建議制定對抗威脅型戰略，與美國戰略確實整合，建構攻擊敵方基地的能力，從專守防衛變更為積極防衛。

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