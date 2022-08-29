入侵領空 立委︰該打下來就打下來

民進黨立委羅致政。（資料照）

2022/08/29 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國無人機持續侵擾金門等外島，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政昨認為，國防部的動作要更積極，「在我們領空上面欸，甚至在我們基地上面，你怎麼知道它沒有武器，若有，現在被看到的阿兵哥都陣亡了，該打下來就打下來。」

羅致政表示，這當然是認知作戰的一部分，無人機拍攝後透過中國微博播放，因此我方在應對時，不是只從軍事角度去看，還要從認知作戰的角度去看；不要把主動權都交給對方。

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對於國防部稱「明年」外島優先部署無人機防禦系統，羅致政認為，不能講說我們相關儀器、設備還沒拿到，現在還是有其他工作要做，既然是無人機，就沒有「人」的問題，那要不要打下來？是可以有一些必要動作，「在我們領空上面欸，甚至在我們基地上面」，民航局處理機場附近的無人機等，做法都比國防部積極，國防部的確要徹底檢討。羅強調，「必要時可以擊落」。

民進黨立委王定宇指出，如何引進新科技、新工具、新武器，嚇阻或擊落侵擾的無人機，是目前國防部當務之急，必須提醒國防部，目前台灣民間的無人機蓬勃發展，或可思考以無人機反制無人機，或其他的反制方法。

民進黨立委趙天麟直言，我們對於國防部現在的作法並不滿意，應提出更精進的作為；除了用軍事火砲射擊這種可能觸及開戰疑慮的作法，其實科技應該有很多處理的方式，例如採用頻率干擾或影響其電子系統，讓無人機失去效用。

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