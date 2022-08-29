裴洛西訪台後首次 美2艘巡洋艦通過台海

美國海軍飛彈巡洋艦「安提坦號」28日通過台海。（美聯社檔案照）

2022/08/29 05:30

〔編譯孫宇青、茅毅、記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍第七艦隊廿八日證實，兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦在當天例行性通過台灣海峽，行動符合國際法，展現美國對自由開放的印度─太平洋地區的承諾。這是美國聯邦眾議院議長裴洛西本月初訪台，引發中國一連串軍演威嚇後，美艦首次通過台海。

美軍第七艦隊聲明 行動符合國際法

第七艦隊在聲明中表示，巡洋艦「安提坦號」和「昌塞勒斯維號」廿八日通過台海，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，藉此展現美方對印太自由開放的承諾，美方也會繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

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白宮國家安全會議發言人柯比廿八日向美國有線電視新聞網（CNN）說，美艦這次通過台海「非常符合」美國「一中」政策，及美方持續致力自由開放印太的目標。並重申此舉傳達明確訊息，即美軍將在國際法允許的航行、飛越和執行任務的任何地方作業。

提康德羅加級巡洋艦為美軍現役唯一一型巡洋艦，雖較同搭載神盾戰鬥系統的伯克級驅逐艦還早問世，但載彈量、滿載排水量更大。

我國國防部也在美軍發布聲明後表示，美軍巡洋艦由北向南通過台海，在美艦通過台海時，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

通過台海途中即公布 不同以往做法

值得注意的是，美軍此次在艦艇通過台海途中即宣布消息，與以往任務完成後才公布的做法明顯不同。

共軍東部戰區新聞發言人施毅則回嗆美方，東部戰區全程跟監警戒美艦通過台海、掌握一切動向，並隨時做好挫敗任何挑釁的準備。

美國海軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」28日通過台海。（美聯社檔案照）

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