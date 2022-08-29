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    學長帶路 民進黨桃竹基力拚交棒

    桃園市長一役由現任市長鄭文燦為鄭運鵬親自操盤。（記者李容萍攝）

    桃園市長一役由現任市長鄭文燦為鄭運鵬親自操盤。（記者李容萍攝）

    2022/08/29 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕九合一選舉今起受理候選人登記，民進黨年底任期將屆的桃園、基隆、新竹將由立委鄭運鵬、蔡適應、新竹前副市長沈慧虹接棒。據指出，三市都戰況膠著，但現任市長林右昌、鄭文燦等人「學長帶路」，協助組織操盤、政策，並強力拉抬，力拚桃竹基延續執政。

    桃園市長一役由現任市長鄭文燦為鄭運鵬親自操盤。輔選幹部分析，鄭運鵬的專長是空戰，鄭文燦帶著鄭運鵬跑遍大小組織，一天平均十幾個行程，牢牢鞏固原有的綠營基本盤，後續端看鄭運鵬如何整合、擴充其他票源。

    該幹部指出，鄭運鵬與鄭文燦的行事風格不同，能開拓的票源也有所區別，鄭運鵬活潑俏皮的形象讓年輕人印象深刻，相信在選戰後期能激發更多爆發力及創意；面對整合情況不明朗的國民黨，綠營仍有機會團結取勝。

    現任基隆市長林右昌與接棒參選的立委蔡適應一直都是採「聯合作戰」的合作模式，林這次擔任蔡競選團隊的操盤手，雙方團隊每週都會開會討論選戰策略，林右昌也協助組織人脈、政策規劃等，一定會力挺蔡適應守住「本命區」。

    知情人士透露，由於國民黨參選人謝國樑家族勢力龐大、選戰佈局縝密，目前戰況略顯膠著，但謝離開基隆政壇八年，許多民眾已失去印象，因此蔡適應團隊將主打林右昌執政八年的改變，後續也會視時機適當發動攻勢。

    新竹市長參選人沈慧虹選戰前期致力於拉抬知名度，強調女性、溫暖的風格，與國民黨參選人林耕仁做出區別，近來則鎖定民眾黨參選人高虹安對打，轉換看板形象凸顯專業幹練，並在立法院民進黨團總召柯建銘、行政院顧問鄭宏輝傾力相助下鞏固組織盤，走穩紮穩打的路線，鄰近的桃園市長鄭文燦後續將持續到新竹助陣。

    地方分析，高虹安在沒有組織的情況下持續挖角國民黨舊勢力站台、常被鄉親戲稱與林耕仁「搶當正藍軍」，在此三腳督情勢下，沈仍有機會突圍。

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