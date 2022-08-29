力推長照政策 周春米：打造城市共老目標

屏東縣長潘孟安（右）貼出他與人間國寶陳英（左）的合照。（取自潘孟安臉書）

2022/08/29 05:30

明年屏東進入超高齡社會 周將照顧關懷高齡長輩 列為當選後施政重點

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨天是「祖父母節」屏東民進黨立委周春米在臉書貼出與長輩們的溫馨合影，屏東縣長潘孟安則強調提早為每個家庭作準備，周春米談及長照政策時認為，超高齡社會已是現在進行式，屏東縣大約在明年就會進入超高齡社會，對於高齡長輩的照顧關懷，如能順利當選將是未來施政重點。

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周春米：未來擬設長照專責單位

「屏東就是台灣社會的縮影」周春米說，台灣則大約會在二○二五年走到超高齡社會，屏東則是明年就開始，未來研擬設立長照專責單位，結合屏東在地培育醫護長照人才的學校，協助相關科系畢業生或有意願投入長照勞動人力者，在地求職，並協助就業市場兼顧屏東社福、長照供需兩端，「讓家屬安心、長輩放心、照護者寬心、鄉親有信心！」打造希望城市一起共老的目標。

潘孟安：朝一村里一關懷據點前進

屏東縣長潘孟安則貼出與人間國寶陳英阿嬤的合照，強調看到長輩笑得開心，晚輩就很安心，他也分享，屏東打造安居大社區、全人攏照顧，已經打造三百九十處社區關懷據點，朝向一村里一據點繼續前進，更有一國中學區一日照中心等長輩照顧政策，和家屬一起分擔照顧壓力，盼提早為長輩和每個家庭做好更多準備，齊心努力，呵護老寶貝。

周春米：培植長照人才 提升設備

周春米強調，每次到據點拜訪長輩鄉親時，都能夠和大家一起學習體驗據點的多元課程，建立人與人、人與社區之間的連結，面對屏東社福、長照的未來，主張因應長照需求提升關懷據點硬體設備及軟體課程，並且培植屏東長照高等教育的人力，延續安居樂業，帶領屏東向前。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，昨天也則在臉書貼文祝福所有的阿公阿嬤，身體康健呷百二，兒孫圍繞在身邊。

民進黨屏東縣長參選人周春米（左）表示，對長輩的照顧關懷，將成施政重點。（記者蔡宗憲攝）

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