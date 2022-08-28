（台中）明亮競總開箱 蔡其昌︰盼翻新舊城區

蔡其昌（右三）開箱競選總部，與何欣純（右二）、張廖萬堅（左二）、林靜儀（左四）等人拍網美照。（記者蔡淑媛攝）

2022/08/28 05:30

〔記者張軒哲、林旻臻、蔡淑媛／台中報導〕台中市長參選人蔡其昌昨日開箱競選總部，找來陳時中競選團隊發言人林楚茵主持，並公布首波六位發言人，由立法委員林靜儀、台中市議員江肇國、周永鴻、林德宇、黃守達及市議員參選人廖芝晏擔任，發言人群涵蓋台中市山海屯市各區，象徵台中大團結，共同努力拚勝選，蔡其昌也強調把荒廢餐廳變成明亮、充滿綠意競總，未來一定翻新台中舊城，變成更漂亮的城市。

6位發言人 涵蓋山海屯市

蔡其昌與總幹事何欣純、張廖萬堅與四名發言人在門口按下快門，進入開箱介紹書牆、植生牆等，他表示，此處原是荒廢餐廳，他喜歡化腐巧為神奇，這也象徵把台中的舊城區翻新、添新妝，改造城市更漂亮。

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設親子書牆 還有植生環境

蔡其昌說，競總設置親子共讀的書牆，希望家長把孩子帶來閱讀，共同寫下城市繪本，他也想為城市寫下精彩的一頁；現場還有植生環境，他將以永續為核心推動城市發展，他強調，可以從競總看到行動市長的美學概念，及對未來城市的想像。

蔡其昌表示，發言人將會當他分身，清楚論述政策及對外回應，如對方有不實的抹黑、惡意的攻擊，也會有防禦及回應。會中何欣純、張廖萬堅及林靜儀等四名發言人也輪流發言，她們說，「行動爸爸市長」心中有一本城市故事要說、要做，發言人會針對虛假、不正常言論攻擊，站在第一線浪頭上說清楚，讓選民明確了解，也能隨時坐下來姿勢優雅慢慢講。

另外，蔡其昌與市議員楊典忠位於梧棲區的聯合的看板遭人破壞，清水分局昨天查到是王姓男子涉案，他情緒不穩定，只說心情不好而破壞，警方依毀損罪送辦。

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