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    首頁　>　政治

    （台中）盧秀燕大型造勢 10月才展開

    盧秀燕主持道安會報時，暢談自己的交通建設，她還強調「民眾的反應，才是真正施政目標」。（記者張瑞楨攝）

    盧秀燕主持道安會報時，暢談自己的交通建設，她還強調「民眾的反應，才是真正施政目標」。（記者張瑞楨攝）

    2022/08/27 05:30

    〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文為了輔選民進黨的台中市長參選人蔡其昌，已一週來台中市兩次，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，由於市長盧秀燕一切以市政為主，國民黨為市長選舉所舉辦的大型造勢將從十月開始，大約是在市議會閉會時，至於是否會有大咖來，目前正在規劃中，而為市議員參選人的小型造勢，將從下週開始，市長盧秀燕將負起母雞帶小雞的責任，陪同市議員參選人一同舉行。

    主持道安會報 細數交通建設

    此外，市長盧秀燕昨天主持每月舉辦一次的「台中市道路交通安全督導會報」，不願對總統蔡英文造訪台中，以及對手立法院副院長蔡其昌的選舉活動發表意見，但她昨天在主持會報中，大談自己的交通建設，她說，雙十公車、iBike電輔車、小黃公車，市民都很稱讚，反應相當好，議員也都在爭取，另外，包括惠中等停車場啟用，她任內的數個轉運中心，豐原轉運中心「這個任內開工，這個任內完工」，大台轉運中心等也都即將開工。

    藍議員參選人造勢 下週開始

    面對綠營挑戰，國民黨中市黨部主委顏文正表示，市長盧秀燕目前一切以市政為主，因為九月份開始就是市政總質詢，國民黨將從十月份開始，為市長盧秀燕舉辦大型的系列的造勢活動，而為市議員參選人辦的小型造勢活動下週開始，盧秀燕將出席造勢，預計每位市議員參選人一場，共三十四場。

    此外，盧秀燕昨天主持「台中市道路交通安全督導會報」，表示建設是滿足民眾需求，「民眾的反應，才是真正施政目標」，如果做半天，民眾不領情，甚至反感，預算就浪費了，她上述發言，是反映最近走訪基層，市民的聲音與需求。

    昨天的交安會報，主要討論無照駕駛導致車禍死亡人數偏高，中市去年因無照駕駛肇事死亡共四十一人，佔死亡車禍十四％，交通部擬修法提高處罰，罰鍰從現行最高一萬二千元增加至二萬四千元，並新增初犯吊扣牌照一個月，五年內犯兩次，吊扣牌照三個月，肇事導致重傷死亡，沒入肇事車輛的新法規，該會報委員昨天一致同意此一修法。

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