（台中）小英力挺蔡其昌 高喊建設不能等

蔡英文（前排左四）昨再度至台中為市長參選人蔡其昌（左三）站台，晚間出席競選幹部授證儀式。（記者廖耀東攝）

2022/08/27 05:30

為400位競選幹部授證 強調台中需要有能力的蔡其昌帶領前進

〔記者林旻臻、蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數不到一百天，總統蔡英文繼上週六到台中市為民進黨中市長參選人蔡其昌站台，昨天再度至台中市為蔡其昌輔選，下午先至大里區振坤宮進香，晚上為蔡其昌的競選幹部授證，蔡英文表示，很多人告訴她、自林佳龍沒有連任市長以後，台中這四年來都沒有任何進展，此時此刻是台灣最重要的時刻，台中是台灣發展最重要的地帶，不能等也不要等，最快的方法就是換一個市長，選蔡其昌當台中市長。

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蔡英文︰要發展最快就是換個市長

蔡英文同時表示，近期對岸持續用文攻武嚇來威脅台灣，台灣人表現冷靜，面對這樣的挑釁都還能克制住，要感謝國軍，而明年度中央政府總預算規模史上最大，還債金額也創二十二年新高，國防及長照預算都增加，「我們國家能編出如此大的預算，代表國家的力量愈來愈強」，而今年長照預算超過六百億，明年預算一定是史上最高，讓老人得到更好照顧，讓年輕人放心無後顧之憂。台中是精密機械和高科技產業重鎮，需要有能力的市長帶領台中持續前進，而蔡其昌就是最好人選。

中央會協助地方 地方也要做好配合

蔡英文在晚上到蔡其昌競選總部，為包括三十四位市議員的四百位競選幹部授證，蔡英文指出，中央政府已經做好協助地方發展的準備，但地方也要做好配合的工作，坐在那裡什麼都不做，只會錯失良機、錯失台中發展的機會；她強調，台中是一個非常好的地方，這裡的人應該要有更好的生活，要能夠安居樂業，行動派的蔡其昌是此時此刻台中市長最適合的人選，所以大家在年底一定要支持蔡其昌，同時呼籲三十四位市議員順利當選，市長及議會全壘打。

蔡其昌昨天也是行程滿滿，行程中被問及是否對手太強總統才來多次，他表示，總統有行程考量，認為他很有機會勝選，來台中繼續他為加油、加持，後面還會來很多次，盧秀燕與侯友宜在國民黨是明星，他不會輕忽對手，而在晚間授證時更火力全開，批自己的對手不止是國民黨，還有要打壓台灣自由的中國，六都市長參選人中只有他被中國制裁，是他覺得很驕傲的事，因為蔡其昌一定做對的事才會被裁制，他問盧秀燕是要跟蔡英文總統站一起，還是要跟習近平站一起，他當選中市長會找回台中市榮耀。

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