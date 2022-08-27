文旦銷中受阻》徐榛蔚怪裴洛西 Kolas：不該被中國養套殺

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左一）日前與農委會主委陳吉仲（左二）到瑞穗關心文旦產銷問題。（Kolas競選辦公室提供）

2022/08/27 05:30

農委會已協助行銷、收購加工 Kolas批縣府農業處預算執行不力 怪罪裴洛西 實在本末倒置

〔記者王錦義／花蓮報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台後中國禁運台灣柑橘，國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻稱「都是裴洛西颱風」害到花蓮文旦農民。民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka回應說，雞蛋不放同一個籃子，不能讓花蓮柚農再被中國養、套、殺。

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應積極開發新加工及冷鏈技術

Kolas說，眼前治標是農委會緊急助農民賣柚子、收購加工，長久要治本，須在未來四年積極開發新加工及冷鏈技術、開發日、美及歐洲市場，「雞蛋不放同一個籃子」，不能再讓台灣農民任由中國「養套殺」，如還是用老方法、刻意不看新問題，將無法因應「氣候」與「中國」兩大挑戰。

外銷日美歐 不能只銷中國

Kolas說，審計部在去年花蓮縣政府總決算審核報告指出，農業處預算用不完「保留款超過一億元」，比率高達二十一．八一％，顯示預算及計畫執行力不足、「甚至還有二○一四年計畫未結清」。她說， 縣府預算用不完，還老是自認受害者「真的大可不必」。

Kolas認為，當共機不斷飛越海峽中線、共艦逼近花蓮外海時，花蓮縣長及花蓮選出的立委，沒有譴責中國就算了，竟拿著農民辛苦栽種的柚子作秀、罵政府「沒有把文旦賣給中國」，怪罪最支持台灣的美國眾議院議長裴洛西，實在本末倒置。

傅崐萁批「裴洛西颱風」橫掃兩岸

中國去年開始陸續宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等產品，日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台灣柑橘類（含文旦）、冰鮮白帶魚、冷凍竹莢魚也被暫停進口。傅崐萁昨批評，台灣對中國貿易出超一年高達三．二兆，但「裴洛西颱風」橫掃兩岸造成雙方關係惡化，以後要如何銷往中國？未來台灣農特產品何去何從？

徐榛蔚說，台灣銷往中國的文旦柚有二千五百公噸以上是來自花蓮，佔出口量的五十五％以上，今年無風無雨、沒有颱風，卻來了「裴洛西颱風」讓柚子產業賠光光、一年辛勤化為泡沫，造成原訂銷往中國的文旦全部回到台灣市場，她認為這對內需造成衝擊。

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