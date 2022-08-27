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    莊謦宇拚翻轉壯圍 江聰淵站台

    民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇（前排右）昨發表競選主視覺，同黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵（前排中）表示，莊謦宇年輕有創意，絕對可以讓壯圍變得不一樣。 （記者游明金攝）

    民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇（前排右）昨發表競選主視覺，同黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵（前排中）表示，莊謦宇年輕有創意，絕對可以讓壯圍變得不一樣。 （記者游明金攝）

    2022/08/27 05:30

    莊角逐壯圍鄉長發表競選主視覺 江鼓勵年輕人發揮創意 和地方產業結合

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，昨參加同黨壯圍鄉長參選人莊謦宇「壯圍及時宇（雨）」競選主視覺發表會；江聰淵提到，壯圍有很好的農特產與天然資源，是山海教育天然的探索教室，鼓勵年輕人發揮創意，跟地方產業發展相互結合。

    江：高鐵新經濟 壯圍發展須提前規劃

    江聰淵說，他看見一群年輕人，為了行銷壯圍站出來感到欣慰，未來壯圍在農業觀光發展，可以結合青年返鄉創業，並推動農業轉型，提升宜蘭的精緻農業，形成在地特色，獲得全國鄉親認同，希望透過我們的整合行銷，能讓農特產品形成宜蘭特有的驕傲。

    他也強調，壯圍有很好的農特產與天然資源，是山海教育天然的探索教室，未來如何跟地方產業結合是很重要的課題，而在城市競爭時代，高鐵延伸宜蘭，壯圍是離高鐵站最近的鄉鎮，高鐵新經濟的產業發展，也需要提前來規劃，結合青年創業力量一併前進，莊謦宇年輕有活力，有創意，絕對可以讓壯圍變得不一樣。

    莊謦宇強調 要為壯圍帶來「及時雨」

    莊謦宇說，「壯圍及時宇（雨）」強調要讓建設長期停滯的壯圍鄉帶來及時宇（雨），同時以瓜果綠、鮮蔥綠、稻穗黃、日光澄，作為主視覺點綴的色彩，行銷壯圍特色，並特別將閃電意象融入，要在關鍵時刻以最快的速度，和大家一起改變壯圍。

    莊謦宇同時發表特色名片，邀集壯圍在地青年攝影出壯圍的美景與特產，讓大家都能記得壯圍的美好，這款名片共十六種樣式。他說，如果鄉親能夠收集齊全，將提供小禮物贈送給鄉親。

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