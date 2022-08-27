美前戰略司令 關注台武器獲得進程

前美軍戰略司令部司令埃利斯將軍（中）昨率團造訪國防部智庫「國防安全研究院」，前參謀總長李喜明也與會。（取自國防院臉書）

2022/08/27 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕前美軍戰略司令部司令埃利斯將軍率美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團來台，訪團廿四日造訪國防部智庫「國防安全研究院」，前參謀總長李喜明也與會。台美雙方分別就台灣不對稱作戰能力、台灣武器獲得與發展，以及美國對台政策、維持台海現狀「status quo」和台灣國防預算、兵役役期等問題進行對話討論。

率團訪國防院 前參謀總長李喜明與會

訪團中的前美國駐莫斯科大使麥克弗爾廿四日在國防院的背板前，與配戴烏克蘭國旗口罩的國防院工作人員合照並上傳臉書，寫道「Hey Ukraine, you have friends here in Taiwan!」（嘿，烏克蘭，你有朋友在台灣！）

請繼續往下閱讀...

國防院指出，埃利斯一行和國防院執行長林成蔚、戰略諮詢委員李喜明與國防院學者進行研討。訪團成員包含美國前國家安全副顧問博明、麥克弗爾、學者祁凱立等人。

美方關注烏俄戰爭帶來的影響、台灣不對稱作戰能力、台灣武器獲得與發展，以及美國對台政策、維持台海現狀「status quo」和台灣國防預算、兵役役期等問題，討論緊湊而熱烈。

學者建議美方 在台設立軍品儲備庫

對話過程提到，台灣面臨混合式威脅，應加強嚇阻及阻斷手段，擴及至海上防衛，甚至是山區防衛。此外，與會者提及，鑒於台灣少子化及兵役役期問題，台灣或可參考以色列的「供應盟軍戰爭儲備計畫」模式（指建議美國在台設立軍品儲備庫，並貯存關鍵國防設備），與美國政府合作，表達自我防衛決心。

在武器獲得方面，學者提及，台灣需要美方積極協助，取得不對稱作戰及其他戰力整備所需之武器，以部署於重要軍事基地，例如微型武器、無人機，或考慮朝低成本製導成像火箭（the Low-Cost Guided Imaging Rocket）方向等，強化自我防衛戰力，並相應提高國防預算占GDP之比重，將此預算運用於最有效率之資源配置上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法