美前戰略司令 關注台武器獲得進程

前美軍戰略司令部司令埃利斯將軍(中)昨率團造訪國防部智庫「國防安全研究院」,前參謀總長李喜明也與會。(取自國防院臉書)

2022/08/27 05:30

〔記者吳書緯/台北報導〕前美軍戰略司令部司令埃利斯將軍率美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團來台,訪團廿四日造訪國防部智庫「國防安全研究院」,前參謀總長李喜明也與會。台美雙方分別就台灣不對稱作戰能力、台灣武器獲得與發展,以及美國對台政策、維持台海現狀「status quo」和台灣國防預算、兵役役期等問題進行對話討論。

率團訪國防院 前參謀總長李喜明與會

訪團中的前美國駐莫斯科大使麥克弗爾廿四日在國防院的背板前,與配戴烏克蘭國旗口罩的國防院工作人員合照並上傳臉書,寫道「Hey Ukraine, you have friends here in Taiwan!」(嘿,烏克蘭,你有朋友在台灣!)

國防院指出,埃利斯一行和國防院執行長林成蔚、戰略諮詢委員李喜明與國防院學者進行研討。訪團成員包含美國前國家安全副顧問博明、麥克弗爾、學者祁凱立等人。

美方關注烏俄戰爭帶來的影響、台灣不對稱作戰能力、台灣武器獲得與發展,以及美國對台政策、維持台海現狀「status quo」和台灣國防預算、兵役役期等問題,討論緊湊而熱烈。

學者建議美方 在台設立軍品儲備庫

對話過程提到,台灣面臨混合式威脅,應加強嚇阻及阻斷手段,擴及至海上防衛,甚至是山區防衛。此外,與會者提及,鑒於台灣少子化及兵役役期問題,台灣或可參考以色列的「供應盟軍戰爭儲備計畫」模式(指建議美國在台設立軍品儲備庫,並貯存關鍵國防設備),與美國政府合作,表達自我防衛決心。

在武器獲得方面,學者提及,台灣需要美方積極協助,取得不對稱作戰及其他戰力整備所需之武器,以部署於重要軍事基地,例如微型武器、無人機,或考慮朝低成本製導成像火箭(the Low-Cost Guided Imaging Rocket)方向等,強化自我防衛戰力,並相應提高國防預算占GDP之比重,將此預算運用於最有效率之資源配置上。

