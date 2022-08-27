《新車安全評等計畫更邁進一步》行人安全防護實驗室落成 蘇揆揭牌

台灣新車安全評等（TNCAP）計畫昨舉行行人安全防護實驗室落成啟用典禮，行政院長蘇貞昌（右一）等人觀看車輛撞擊成果。（記者湯世名攝）

2022/08/27 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕交通部為提升國內車輛安全性，並保障民眾知的權利，分年積極推動台灣新車安全評等（TNCAP）計畫，昨天在行政院蘇貞昌見證下，在彰化鹿港「財團法人車輛研究測試中心」舉行行人安全防護實驗室落成啟用典禮，以及進行主動、被動安全檢測能量展示活動，並進行TNCAP LOGO揭牌，標誌台灣新車安全評等計畫正式進入營運準備，朝明年辦理第一次安全評等的目標更邁進一步。

蘇貞昌表示，台灣新車安全評等（TNCAP）計畫落成啟用，只是個開始，期許台灣在產業出口得到國際肯定、信任，國人因車禍傷亡數字一定要大大降低，他希望透過此計畫讓國人用路更安全、駕駛更安全。

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蘇揆等人除了參觀落成啟用的廠區，還到車輛撞擊測試區觀看車輛撞擊測試過程，只見一輛轎車快速駛往撞擊區「碰」的一聲，車頭瞬間毀損，蘇揆等人近距離觀看，對車輛撞擊結果與車內仿真人很感興趣，不斷提問。

行政院二○一八年核定「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，規劃分年建置新車安全評等制度，分別委託財團法人車輛研究測試中心完成新車安全評等計畫所需檢測設備、實驗室廠房採購、檢測技術建立，委託財團法人車輛安全審驗中心建置一套符合國情的新車安全評等管理規章制度，

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