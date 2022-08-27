《五合一選舉下週起跑》黃秀芳將騎單車 王惠美步行登記

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（右）繼與縣議員參選人完成同框定裝照後，競選總部規劃登記當天，要騎單車前往縣選委會辦理登記，宣告彰化隊「團結一致大步向前行」要讓彰化藍天變綠地。（黃秀芳競選總部提供）

2022/08/27 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底五合一選舉，彰化縣從八月廿九日至九月二日受理參選登記，綠、藍互尬氣勢，縣長參選人方面都有聯合造勢，民進黨縣長參選人黃秀芳將號召支持者騎單車前去登記，宣告彰化隊「團結一致大步向前行」，國民黨縣長參選人王惠美將徒步前往縣選委會辦理登記，象徵一步一腳印，穩健踏實建設彰化縣。

九月二日獲提名參選人陪黃登記

民進黨提名縣議員參選人自行擇日辦理登記，縣長參選人黃秀芳預計九月二日登記，當天獲黨提名各公職參選人將陪同，壯大聲勢，展現民進黨正式對外打選戰，齊心團結的一貫傳統。

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身兼黃秀芳競選總部發言人的縣黨部主委楊富鈞表示，彰化縣即將邁入建縣三○○年，需要一股幸福、年輕、溫暖的力量，促使城市更進步；登記當天，會由「彰化隊長」黃秀芳帶領所有參選人騎單車從競總出發，繞行市區抵達縣選委會，騎單車登記打破制式化模式，就是要創新不一樣，既與彰化騎單車的運動風氣結合，更盼透過騎單車宣告彰化隊「團結一致大步向前行」，五合一選舉彰化要藍天變綠地，替彰化人重新找回「一府、二鹿、三艋舺」的光榮。

國民黨縣黨部主委蕭景田表示，縣黨部安排競選總部聯合揭牌儀式，參選登記由各參選人自行視時間辦理，不一定要跟縣長八月三十一日同一天，當天他會帶領縣議員參選人完成登記。

王惠美八月三十一日前往登記

王惠美競選辦公室表示，登記當天程序儘可能簡化，有部分黨籍參選人主動表達意願，想陪同聯合登記也都歡迎，集合後大家步行前往選委會，辦理參選登記。縣選委會呼籲各參選人辦理登記當天，務必攜帶填妥的公職候選人財產申報表，登記時即須繳送財產申報表，未繳送者將無法受理，請參選人配合。

彰化縣長王惠美（左一）打連任戰，採一步一腳印的戰術尋求鄉親支持。（記者張聰秋攝）

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