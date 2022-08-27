《南投》竹山掃街 蔡培慧推垃圾變黃金

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左二）到竹山鎮拜票時，與民眾親切互動。（記者劉濱銓攝）

2022/08/27 05:30

藉「二次回收全分類」、「轉廢為能自主處理」把垃圾製成燃料棒

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧「百里前行、南投升級」大掃街，昨來到竹山鎮，不僅同黨立委蔡易餘相挺，無黨籍竹山鎮長陳東睦也站台支持蔡的垃圾處理政見，出任競總主委的社寮文教基金會董事長林吉郎也首度現身。蔡培慧強調，當選將積極與各鄉鎮市協商垃圾去化，建立高科技綠能轉化中心，透過「二次回收全分類」及「轉廢為能自主處理」，把垃圾製成燃料棒，達到「垃圾變黃金」，解決南投縣垃圾堆置問題。

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蔡易餘、竹山鎮長現身相挺

蔡培慧昨在蔡易餘、陳東睦，及同黨南投縣議員參選人陳玉鈴等人陪同下，到竹山商圈掃街，擔任紫南宮贊助成立的社寮文教基金會董事長、暨大副教授林吉郎也現身掃街，蔡培慧正式宣布林吉郎擔任競選主委。林吉郎是竹山人，為暨大副教授，擔任紫南宮贊助成立的社寮文教基金會董事長數年。

蔡培慧昨日詳細說明「垃圾變黃金」政見，她說，南投縣政府面對垃圾處理，不能停留在卅年前的舊思維，縣長林明溱更不能蠻橫無理，執意要把全縣垃圾運到竹山處理。未來若入主縣府，會透過「二次回收全分類」，將清潔隊收集的資源回收物，利用機器做二次回收「細分類」，進一步挑出可再利用物，不能回收的就製成燃料棒。

批縣府推「綠能中心」未做好溝通

蔡培慧強調，林明溱當初說要在竹山推「綠能中心」，宣稱垃圾製成燃料棒，但卻沒說如何去化燃料棒，她的做法是，燃料棒除了送到需要的水泥窯、鋼鐵廠等工業鍋爐外，也可在各鄉鎮市自行建立發電機制做去化，這就是「轉廢為能自主處理」，未來她會與各地討論，研究如何選址、回饋，進行環評等。

陳東睦則表示，林明溱從未跟竹山鎮公所與鎮民溝通，就要把全縣垃圾丟進竹山，他絕對抗議到底，反觀蔡培慧的政見，不僅公開、可行，還充分溝通，他才會到場支持蔡培慧。立委蔡易餘也說，蔡培慧的政見，除了能改善南投現狀，也值得其他縣市參考。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（中）前進竹山鎮繼續「百里前行」掃街，不僅立委蔡易餘（左）相挺，無黨籍竹山鎮長陳東睦（右）也站台支持。（記者劉濱銓攝）

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