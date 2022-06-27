北、竹市三腳督 藍︰固守基本盤 力拚棄保

蔣萬安。（資料照）

2022/06/27 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，台北市、新竹市可能出現民進黨、國民黨、民眾黨「三腳督」。國民黨輔選人士昨分析，藍營基本盤在台北市、新竹市有優勢，但選票易被白營瓜分，民眾黨選將在這兩個選區有一定支持度，國民黨穩固藍軍基本盤、推動棄保會是策略，但是否成功，得各憑本事。

在可能「三腳督」的台北市、新竹市長選戰，國民黨分別提名立委蔣萬安、新竹市議員林耕仁參選，將對上民進黨及民眾黨的可能人選。

請繼續往下閱讀...

藍營內部評估，台北市副市長黃珊珊雖不一定代表民眾黨參選，但代表白營是毋庸置疑﹔民眾黨立委高虹安雖尚未確定參選新竹市長，但在民進黨人選沈慧虹較弱勢的情況下，出馬參選的可能性仍高；在台北市、新竹市的民眾黨選將相對強勢下，藍營得做好「三腳督」準備。

北市主攻黃珊珊 讓泛藍選票歸隊

國民黨人士指出，國民黨北市議員近期發起對黃珊珊的攻勢，藍營也「提醒」黃過去曾與民進黨合作的前例，就是希望把黃歸納為泛綠陣營，讓藍營選票回流。但也有黨內人士表示，黃珊珊雖曾與綠營合作，但不可否認，黃過去經營的支持者屬性泛藍，加上柯文哲與民進黨「魚死網破」，國民黨與民眾黨都是站在「反民進黨」光譜上，有互搶「反綠」大餅的可能性。

不過，藍營仍認為，蔣萬安人氣和支持度雖還有提升的空間，但蔣沒有明顯弱點，被「棄」的可能性不高，策略會在積極穩固藍營自家支持，並讓黃珊珊的泛藍選票歸位，甚至讓綠白之間互搶選票，力圖增添勝算。

在新竹市方面，國民黨內部認為「三腳督」機會大，但與台北市的屬性有不同，竹市年輕選民多，民眾黨人選未必是會吸收到泛藍選票，恐怕是和民進黨互搶，由沈慧虹積極叫陣高虹安的動作就可看出。

林智堅戰桃園 對竹市恐有外部效應

熟悉竹市情勢的藍營人士表示，林耕仁經營地方已久，在地方議會全力支持下，藍營基本盤穩固，也不會被「棄」，但必須考量新竹市長林智堅轉戰桃園市可能帶來的外部效應，嘗試爭取年輕選票，會是一大課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法